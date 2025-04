Fluidos minimalistas

Rueda siempre como si fuese un acto reflejo de la respiración. Mecánicamente fluido. Sin ruido. Sin esfuerzo. Y, si acaso, como si fuese la primera ... vez. El cineasta coreano Hong Sang-soo firma aproximadamente una media de dos películas al año, pero podría hacerlo cada semana. Y son todas ellas parecidas pero totalmente diferentes. El suyo es un dietario de la naturaleza y la condición humana, un ejercicio mínimo que de pronto se engrandece, que no se hincha como el noventa por ciento del cine del presente.

Valoración Datos Año 2024

País Corea de Sur

Dirección y guion Hong Sang-soo

Reparto Isabelle Huppert, Lee Hye-young, Kwon Hae-hyo, Cho Yun-hee

Género Drama

Sus historias son un microorganismo en el que late luz propia, un tacto reconocible de sentimientos, lenguaje y mirada. El cineasta de 'Ahora sí, antes no' tiene algo de esqueje de la nouvelle vague y, en ocasiones, desprende una atmósfera cercana a Rohmer y sus cuentos, sus tiempos y estados, como la primavera, el aprendizaje y las colisiones de uno y de los otros –como el agua (también el alcohol siempre) que fluye– en el caso de 'La viajera'. La comunicación es una de las piezas de esa esencialidad, extraña sencillez y naturalidad (palabra siempre peligrosa) que empapan su manera de crear. En este filme, ya superado cronológicamente por 'What Does That Nature Say To You' y 'En la corriente', asoma el 'lost in traslation' y la traducción es el movimiento, el reflejo y la diana de todo el discurrir ante su cámara, ella misma una forma privilegiada de intentar traducir la vida.

Hay otro factor atractivo, la presencia de la actriz Isabelle Huppert, en la tercera colaboración-simbiosis con el cineasta de 'En la playa sola de noche'. Ritmo y pausa, diálogo y silencio, sorbos y paseos son constantes vitales y creativas de las películas de Sang-soo. Además, a medida que ha logrado un equilibrio y un proceso que se ajusta a su manera de entender el cine, crecen sus labores como un artista total necesitado de amarrar su posición ante el mundo. Aquí pocos pilares creativos de un equipo de rodaje clásico están fuera de la acción del director. El personaje de Huppert, que trabajó a sus órdenes antes en 'La cámara de Claire' y 'En otro país', enseña francés en Seúl y el azar, los vínculos íntimos y la expresiones emocionales se convierten en el verdadero alfabeto y en la gramática de este cuento de primavera, luminoso y juguetón, con chispa, en búsqueda y tránsito hacia otro sitio indefinido, necesitado de otro idioma que tal vez solo sea el del cine. Todo liviano. Todo perfumado. Todo anterior a algo que no sabemos muy bien qué es. Como la vida.