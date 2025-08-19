Días de calma, un respiro para recargar las pilas
Santander
Martes, 19 de agosto 2025, 07:17
Hoy, martes
-
Festival Intercultural de las Naciones, en Santander. Nexus Studio, la Asociación de Ecuatorianos Amigos en el Reencuetro y la Asociación de Mujeres Unidas por la Amistad celebran actuaciones desde las 19.00 horas. A las 22.00, tributo a El Último de la Fila y Manolo García con Pájaros de Barro.
-
Feria Internacional del Disco y Coleccionismo, en Santander. De 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas. En la Plaza de Alfonso XIII.
-
Feria del Libro Antiguo y Coleccionismo, en Laredo. Cita con los Cuentos de Julianini, a las 18.30 horas en la Casa de Cultura.
-
Festival de Ilusionismo, en Santa Cruz de Bezana. Iván Giner. A las 20.00 horas en la Plaza Margarita.
-
Noches de Capricho, en Comillas. Bandas Sonoras. En El Capricho de Gaudí, a las 21.15 horas. Con entrada.
-
Murmullos del Agua, en Soto de la Marina. Un recorrido por Costa Quebrada. Visita interpretada a las 10.00 horas. Con inscripción previa en la Oficina de Turismo.
-
Los martes del Basoco, en Castro Urdiales. Concierto de Territorio Norte, a las 20.00 horas en el Centro Cultural Ángel García Basoco.
-
Caribe Flotante. Le piano du Lac, en la Casa de las Mareas de Soano. Concierto sobre el agua. Marisma de Joyel. 20.00 horas. Con entrada (se aconseja llevar su propia silla o algo sobre lo que sentarse).
-
Experiencias dramatizadas, en Santoña. Hoy, Juan de la Cosa y la época de los descubrimientos. Con inscripción previa en la Oficina de Turismo (es necesario un gasto mínimo de cinco euros por personas en el comercio o en la hostelería local). Desde las 12.00 horas.
-
Festival de Musicalia, en Ajo. La iglesia San Martín de Tours recibe a Lawrence Zazzo a las 21.00. Entrada por diez euros.
-
Espectáculo familiar 'Bang', en Noja. Espectáculo circense callejero, lleno de magia y humor. A las 19.30 horas en el Palacio de Albacín. Entrada por cuatro euros.
-
Taller Countri Fitness, en Santoña. Actividad gratuita hasta completar aforo. Desde las 11.00 horas en las Instalaciones Deportivas de Santoña.
Un adelanto para el miércoles
-
Festival Intercultural de las Naciones, en Santander. Cristina García, la Asociación de la Comunidad Paraguaya de Santander y la Asociación Boliviana en Cantabria celebran actuaciones desde las 19.00 horas. A las 22.00, actuación de Lost In Covers.
-
Noches de Capricho, en Comillas. Bandas Sonoras. En El Capricho de Gaudí, a las 21.15 horas. Con entrada.
-
Festival de Ilusionismo, en Santa Cruz de Bezana. Xuso y Asier. A las 20.00 horas. En la Plaza Margarita.
-
Caribe Flotante. Le piano du Lac, en la Casa de las Mareas de Soano. Concierto sobre el agua. Marisma de Joyel. 20.00 horas. Con entrada.
-
Espectáculo infantil 'El niño pez', en Cabezón de la Sal. Con Los titiritinos, en la Plaza de La Bodega. A las 19.30 horas. Y después, romería infantil.
-
Cuentacuentos en la calle, en Arenas de Iguña. 'Halinda y sus cuentos de colores'. Con Epalu Títeres. En la Antigua Cooperativa del Campo, a las 12.00 horas.
-
Festival de Musicalia, en Ajo. La iglesia San Martín de Tours recibe a Lawrence Zazzo a las 21.00. Entrada por diez euros.
-
Festival de Musicalia, en Ajo. Sonia Vera y Swing Band actúan en la Campa San Pedruco. A las 21.00 horas, entrada gratis.
-
Festival de Fotografía, en la playa de Somo. La Escuela Cántabra de Surf inaugura el plazo para enviar fotos surfeando las olas en la playa de Somo, hasta el martes 26 de agosto.
Para el jueves
-
Fiestas de San Ginés, en Colindres. Concierto de Cacho a las 21.00, seguido del pregón de fiestas. A las 23.00, concierto de Coti y verbena a cargo de Dj Richi.
-
Fiestas de la Virgen de la Cama, en Escalante. El circuito ciclista es a las 16.00, antes del torneo de Bolos y la final del torneo de pádel en La Cagiga. Petición de la Virgen a las 18.30 y pregón. A las 21.30, actúan Benito Kamelas, Reyes de Copas y La última y nos vamos.
