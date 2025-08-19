Días de calma, un respiro para recargar las pilas

Festival Intercultural de las Naciones, en Santander. Nexus Studio, la Asociación de Ecuatorianos Amigos en el Reencuetro y la Asociación de Mujeres Unidas por la Amistad celebran actuaciones desde las 19.00 horas. A las 22.00, tributo a El Último de la Fila y Manolo García con Pájaros de Barro.

Feria Internacional del Disco y Coleccionismo, en Santander. De 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas. En la Plaza de Alfonso XIII.

Feria del Libro Antiguo y Coleccionismo, en Laredo. Cita con los Cuentos de Julianini, a las 18.30 horas en la Casa de Cultura.

Festival de Ilusionismo, en Santa Cruz de Bezana. Iván Giner. A las 20.00 horas en la Plaza Margarita.

Noches de Capricho, en Comillas. Bandas Sonoras. En El Capricho de Gaudí, a las 21.15 horas. Con entrada.

Murmullos del Agua, en Soto de la Marina. Un recorrido por Costa Quebrada. Visita interpretada a las 10.00 horas. Con inscripción previa en la Oficina de Turismo.

Los martes del Basoco, en Castro Urdiales. Concierto de Territorio Norte, a las 20.00 horas en el Centro Cultural Ángel García Basoco.

Caribe Flotante. Le piano du Lac, en la Casa de las Mareas de Soano. Concierto sobre el agua. Marisma de Joyel. 20.00 horas. Con entrada (se aconseja llevar su propia silla o algo sobre lo que sentarse).

Experiencias dramatizadas, en Santoña. Hoy, Juan de la Cosa y la época de los descubrimientos. Con inscripción previa en la Oficina de Turismo (es necesario un gasto mínimo de cinco euros por personas en el comercio o en la hostelería local). Desde las 12.00 horas.

Festival de Musicalia, en Ajo. La iglesia San Martín de Tours recibe a Lawrence Zazzo a las 21.00. Entrada por diez euros.

Espectáculo familiar 'Bang', en Noja. Espectáculo circense callejero, lleno de magia y humor. A las 19.30 horas en el Palacio de Albacín. Entrada por cuatro euros.