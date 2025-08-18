45 espectáculos y 5 estrenos integran la programación del palacio de Festivales hasta enero

Los estrenos de 'Lake Machine', espectáculo de danza-performance de la coreógrafa Mari Paula, el próximo de septiembre; y 'A simple vista' del director Juan ... Carlos Fernández Izquierdo, al frente de Ruido interno, el 31 de enero, abren y cierran la nueva programación del Palacio de Festivales de Cantabria. La agenda escénica concluirá, no obstante, con el concierto de una de las agrupaciones más destacadas del panorama europeo, la Sinfónica de Bamberg, dirigida por Jakub Hrusa con la violonchelista Sol Gabetta. La Consejería de Cultura y la Sociedad regional, bajo la gestión de Luis Martínez Abad y María Fernández-Rosillo, respectivamente, recobran el modelo de calendario semestral y anunciaron los contenidos escénicos y musicales previstos hasta el inicio de 2026. La pieza inaugural es una propuesta artística que explora el amor, la muerte y la liberación a través del cuerpo femenino, transformando personajes clásicos como Odette, Odile y Ofelia en figuras contemporáneas con una narrativa feminista.

'Los Yugoslavos', obra de Juan Mayorga; el London City Ballet; la citada orquesta de Bamberg; el espectáculo Chavela, con el músico cántabro Alejandro Pelayo y la cantante Rozalén; el galardonado 'Afanador' del Ballet Nacional de España; Il Gardellini Orchestra; o 'Tarzán, el musical' son algunas de las propuestas que se sucederán en las Salas Argentas y Pereda desde el final del verano hasta final de enero. La presentación del calendario, que abarca casi todos los géneros a excepción de la zarzuela y la ópera que se programan en primavera, sirvió para conocer que Isabel Ibarra, con una amplia experiencia ligada a la gestión del edificio de Gamazo desde 2007, es la nueva responsable de producción y programación.

El programa, desvelado ayer, lo configuran 41 espectáculos y montajes; 53 representaciones y funciones, y cinco estrenos estructurados en diez apartados, del teatro a la danza, de los recitales al humor, pasando por las citas ligadas a la sección '¡En familia!'. Además de los citados, los del montaje teatral 'Atras Bilis' de Laila Ripoll, bajo la dirección de Sandro Cordero; la obra 'Dulcinea' de Juan Carlos Rubio; Johan Strauss Ensemble de la Sinfónica de Viena 'La Maladie de la mort', de Marguerite Duras, con dirección y adaptación de Mónica Gonález Megoya son otras de las citas.

La programación en nombres propios se refleja en Javier Gutiérrez, Paloma San Basilio, Emma Suárez, Alberto Iglesias, Lola Herreram, Ernesto Alterio, Tehila Nini-Golsstein, Ira Givol, Jorg Widmann, Kiril Maximov, Sol Gabetta, Farruquito, Vicente Amigo, Miguel Poveda y Luis Piedrahita, entre otros. Todo con la idea principal de «satisfacer a un público exigente y que requiere nuevas experiencias», en palabras de Isabel Ibarra.

El titular de Cultura, Luis Martínez Abad subrayó que la nueva temporada se define por la «variedad de sus contenidos, la calidad y el compromiso con los creadores y artistas cántabros». El consejero destacó que son cinco los estrenos absolutos, de los cuales cuatro son de artistas de Cantabria. «Un programa abierto que busca, por un lado, fidelizar al público que acude con asiduidad al Palacio, pero que también persigue atraer la atención de otros espectadores».

Asimismo, Martínez Abad insistió en que «el objetivo de esta programación también es que las compañías y artistas cántabros tengan un destacado protagonismo en todas las programaciones del Palacio de Festivales».

En este programa, se cuenta con la presencia de Quasar Teatro, que estrenará en el escenario de la Argenta, el viernes 30 de enero 'La maladie de la mort' de Marguerite Duras; la Orquesta Sinfónica del Cantábrico, bajo la dirección de Paula Sumillera; la Sinfónica Juvenil UIMP Ataúlfo Argenta, con Vicent Pelechano a la batuta; el Coro Lírico de Cantabria, dirigido por Elena Ramos; el festival 'Santander de Boleros', organizado por la agrupación 'Jueves de Laredo'; el XV Festival Internacional de la Magia y lo Visual, coordinado por Raúl Alegría; el certamen de circo 'En la cuerda floja' organizado por la compañía 'El Café de las Artes'; y la compañía 'Ruido interno' que estrena el citado espectáculo 'A simple vista', son las propuestas hechas en la región. A ello se une un concierto a cargo de Bilbao Orkestra Sinfonikoa, con Miguel Trápaga a la guitarra y Ana María Valderrama, violín, bajo la dirección de Isabel Rubio a través de una cita única que se hace eco de tres generaciones de compositores cántabros: Jesús de Monasterio, Arturo Dúo Vital y José Manuel Fernández.

Son diez espectáculos teatrales, ocho conciertos de música clásica, dos recitales líricos, seis espectáculos de danza, otros tantos recitales, dos musicales, una gala de magia, otra de circo, dos espectáculos de humor y tres propuestas para público familiar.

El teatro prima con una decena de títulos, entre los que destacan, además de los citados, 'El dilema del corcho', 'Entre bobos anda el juego', 'Camino a La Meca' o 'Viejos tiempos'. En el apartado de la música clásica y la lírica destaca el espectáculo 'Callas sublime, última lección de vida', que sumergirá al público en la vida y el legado de la legendaria soprano María Callas. El humor se plasmará en la oferta para los próximos cuatro meses de la mano del espectáculo 'Mentes peligrosas' a cargo de Eva Hache, David Cepo, Galder Varas y JJ Vaquero, y el show de Luis Piedrahita 'Apocalípticamente correcto'. El público infantil tendrá además su espacio con la presencia de 'Cantajuegos', en su gira de 20 años, y con el recital 'Pedro y el lobo Live' de la Oscan.

Destaca en la programación la galardonada 'Afanador', que, con cinco premios Max, integra de forma muy personal la imagen del flamenco en el lenguaje visual contemporáneo. Un espectáculo inspirado a partir del imaginario de Ruvén Afanador cuyo estreno absoluto tuvo lugar en el Teatro de la Maestranza de Sevilla en 2023, por el Ballet Nacional de España.

El resto de propuestas flamencas llegarán de la mano del bailaor Farruquito con su recital de baile que mostrará toda su fuerza, 'Tablao Las Carboneras', el guitarrista Vicente Amigo con su 'Gira Andenes del Tiempo', y Miguel Poveda que recala en Santander en su 'Gira Navidad'. La oferta de danza se completará con la compañía London City Ballet, o 'El lago de los cisnes' a cargo de Worldwide Legacy Ballet.