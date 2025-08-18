El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

45 espectáculos y 5 estrenos integran la programación del palacio de Festivales hasta enero

El musical 'Tarzán', el Ballet Nacional, Miguel Poveda, la coreógrafa Mari Paula, el estreno de 'Dulcinea' con Paloma San Basilio o Farruquito son algunas de las citas junto al ciclo de orquestas

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:34

Los estrenos de 'Lake Machine', espectáculo de danza-performance de la coreógrafa Mari Paula, el próximo de septiembre; y 'A simple vista' del director Juan ... Carlos Fernández Izquierdo, al frente de Ruido interno, el 31 de enero, abren y cierran la nueva programación del Palacio de Festivales de Cantabria. La agenda escénica concluirá, no obstante, con el concierto de una de las agrupaciones más destacadas del panorama europeo, la Sinfónica de Bamberg, dirigida por Jakub Hrusa con la violonchelista Sol Gabetta. La Consejería de Cultura y la Sociedad regional, bajo la gestión de Luis Martínez Abad y María Fernández-Rosillo, respectivamente, recobran el modelo de calendario semestral y anunciaron los contenidos escénicos y musicales previstos hasta el inicio de 2026. La pieza inaugural es una propuesta artística que explora el amor, la muerte y la liberación a través del cuerpo femenino, transformando personajes clásicos como Odette, Odile y Ofelia en figuras contemporáneas con una narrativa feminista.

