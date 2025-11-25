El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Dustin Hoffman en el filme de los setenta.
Crítica de cine: 'Perros de paja'

Incómoda fiereza

Filmoteca UC. Náutica. Jueves. A las 20 horas. ·

Peckinpah sacude reflexiones y debates, deja a la intemperie lo insano, la violencia inherente y da una lección de montaje, ritmo y modulación de lo dramático

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:37

Comenta

Pueden hacerse muchas lecturas de esta incursión de Sam Peckinpah fuera del western de una forma purista, aunque comparta muchas connotaciones. Lo cierto es que ... es una película muy influyente, que aún genera numerosos debates y que conserva su materia prima más vibrante y furiosa, su retrato de los instintos primarios de la naturaleza salvaje, los impulsos animales pero con su propia identidad ligada al hecho de matar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  2. 2

    Los 40 años de Terminal Sur
  3. 3

    El folclore cántabro despide a Conchi García en el tanatorio de Viérnoles
  4. 4

    El audio del VAR del Burgos-Racing
  5. 5

    PRC, PSOE y Vox suman sus votos para frenar el Presupuesto en una tensa jornada
  6. 6

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  7. 7

    Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos»
  8. 8 Cantabria tiene 4.740 propietarios con más de diez inmuebles, el doble que hace 15 años
  9. 9

    Buruaga: «Estoy dispuesta a volver a empezar a negociar otro Presupuesto»
  10. 10 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Incómoda fiereza

Incómoda fiereza