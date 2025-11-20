El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Emma Stone en 'Bugonia'.
Crítica de cine: 'Bugonia'

Incomodar, zarandear

Hay mordacidad y esa sensación de que frente a la anestesia que parece dominar el presenta cabe aún el debate y la reflexión. Cine extra (muy terrestre)

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:11

Su cine tiene tantas geografías como planos. Está habitado por una parte de ese deseo de provocación facilona. Busca incomodar, zarandear, merodear, fascinar también. Pero ... aunque con el tiempo ha perdido esa pureza de la extrañeza donde cada relato parecía contener multitudes... de metáforas, el suyo sigue siendo un cine extraterrestre que, sin embargo, como en su último filme, pisa la tierra más que nadie, y retrata el presente y sus síntomas como si fuese un entomólogo en su año sabático.

