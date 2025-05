Loca academia televisiva

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 28 de mayo 2025, 11:03 Comenta Compartir

Medir qué grado de sátira debe utilizarse a la hora de retratar y recrear el significado histórico de un programa satírico parece a priori un reto descarnado, desquiciado y descarado. De la afrenta sale bien parado Jason Reitman en una comedia que, sin pasar por la salas, ha recalado directamente en plataforma. 'Saturday Night', la película, sin eludir la nostalgia, pero también con deseo de situar históricamente el transgresor espacio televisivo estadounidense, logra una atractiva reconstrucción más documental que abiertamente jocosa de un experimento que muy pronto derivó en fenómeno, tuvo sus baches, pero ha acabado por atravesar de lo catódico a lo digital hasta ser una referencia durante medio siglo.

Valoración Datos Año 2024

País EE UU.

Dirección Jason Reitman

Guion Gil Kenan y Reitman

Reparto Gabriel LaBelle, Dylan O'Brien, Cory Michael Smith, Lamorne Morris

Género Drama

Fue un 11 de octubre de 1975 cuando un grupo de jóvenes cómicos cambiaba el concepto televisivo. Experimento en su fundación, atrevimiento siempre, de aquello Reitman (hijo del director Ivan) y cineasta de 'Juno' y 'Up in the air', se adentra ahora en las bambalinas en una especie de comedia de comedias, en un making of centrado en el origen y en el embrión de esa primera emisión. Un programa por el que han pasado desde Eddie Murphy a John Belushi y Billy Crystal, casi todos los grandes comediantes que de un modo u otro han sido parte creativa esencial del cordón umbilical entre la televisión y el cine, y viceversa, en el contexto (no lo olvidemos) del epicentro de la gran industria del entretenimiento.

Es como un animal vivo o una planta que emanara energía cómica, desde el concepto de sketches, al humor más diversificado pasando por la sátira política. Ni que decir tiene que en la América de Trump se antoja un soplo necesario para oxigenar el aire cargado de peligrosa y militante mediocridad. Reitman se queda a medias al plasmar esa miscelánea inaugural de locura, improvisación y hecho insólito que debió suponer el estreno en el corazón de los setenta. 'Saturday Night' es una recreación casi en tiempo real de ese preludio asfixiante de la salida en antena. Es como una loca academia televisiva, o el intento de contar los trucos de un mago antes de salir a escena. Uno no llega a tocar el cielo del asombro y el delirio que supuso un revolucionario show convertido en icono cultural pop y hoy aún superviviente de una manera de hacer televisión. Por contra, sí plantea un perfil desde la coherencia narrativa y estética con el foco puesto en esa situación límite que siempre precede a las grandes ocasiones. La paradoja de que sea una película (y no estrenada en cines) quizás da para mucho más que un ensayo.