El mal en edición de bolsillo

Es una 'americanada' lógica entre cierto sentimiento de culpa y la utilización de los 'crímenes contra la Humanidad' como entretenimiento. Busca perspectivas diferentes para acercarse ... a Núremberg pero aunque enuncia algunos caminos se disuelve al primar lo mediático, el impacto, la brocha gorda y lo evidente. No obstante, es innegable su eficacia, su agitado uso de las interpretaciones, todas ellas notables, y ese relato casi episódico jugando con sus tres pilares: el juez Robert H. Jackson, encarnado por Shannon; el psicólogo Douglas Kelley, al que da vida Malek y la mano derecha de Hitler, Herman Göring, interpretado por Russell Crowe, que se da un auténtico festín.

Valoración Datos Año 2025

País Estados Unidos

Dirección y guion James Vanderbilt

Reparto Michael Sannon, Russell Crowe, Rami Malek

Género Drama judiciañ

Casi tres horas –su estructura y tono están más cerca de la miniserie– atraviesan la huella de 'Núremberg' mediante un vínculo histórico, a veces con apoyo documental e imágenes de archivo bien encajadas; un duelo desaprovechado y la traca final del juicio. Lo que resulta frustrante es que el filme de James Vanderbilt, cineasta fascinado por el hecho de que Göring fuera para muchos «el hombre más encantador del mundo», deje a un lado toda reflexión sobre el mal que copa los primeros pasos de la historia para ir perdiéndose sin remedio. «El mal, en su máxima banalidad, es la ausencia de pensamiento», aseguró Hannah Arendt. Y, a veces, precisamente se echa de menos ese poso sobre la ferocidad del mal mientras discurre la tragedia tras una capa convencional envuelta en un thriller inteligente pero falto de hondura.

Tras el histórico juicio a la cúpula nazi tras el final de la Segunda Guerra Mundial asoman las caras poliédricas del fascismo. El filme del guionista de 'Zodiac' está basado en el libro 'El nazi y el psiquiatra', del periodista Jack El-Hai. Pero la película no logra adentrarse con ambición en la relación médico-paciente y, en consecuencia, en el análisis del duelo entre la razón y el mal, pese a alejarse del canon de 'Vencedores y vencidos', de Stanley Kramer. Vemos a Crowe pero no al monstruo que habita en su personaje. Eso dice mucho de la interpretación magistral del actor pero también de la superficialidad y cierto aire irritante y fastidioso ante la presencia de un Rami Malek en modo obseso. Leo Woodall, quien interpreta al traductor, es el contrapunto, el guía para el espectador y quien acapara el atractivo juego con el simbolismo del idioma. La intensidad resulta demasiado afectada y todo exuda corrección de género (académico, judicial, de thriller dramático). Mientras, el mal se va de rositas.