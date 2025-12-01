El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Russell Crowe en el centro de la historia.,
Crítica: 'Núremberg'

El mal en edición de bolsillo

En un presente amenazado por el huevo de la serpiente hubiese sido deseable buscar aristas y lugares afilados para diseccionar la dimensión del horror y sus raíces

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:43

Es una 'americanada' lógica entre cierto sentimiento de culpa y la utilización de los 'crímenes contra la Humanidad' como entretenimiento. Busca perspectivas diferentes para acercarse ... a Núremberg pero aunque enuncia algunos caminos se disuelve al primar lo mediático, el impacto, la brocha gorda y lo evidente. No obstante, es innegable su eficacia, su agitado uso de las interpretaciones, todas ellas notables, y ese relato casi episódico jugando con sus tres pilares: el juez Robert H. Jackson, encarnado por Shannon; el psicólogo Douglas Kelley, al que da vida Malek y la mano derecha de Hitler, Herman Göring, interpretado por Russell Crowe, que se da un auténtico festín.

