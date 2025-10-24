El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Mario Casas y Alberto San Juan en el filme.
Crítica de cine: 'La cena'

Menú degustación

Embajadores, Cinesa, Ocine y Yelmo. ·

Vodevil coral de humor negro construye una tragicomedia valle-inclanesca para sentar a la mesa al sátrapa. Salvo algún mal emplatado garantiza mucho sabor

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:54

Comenta

Adopta un traje familiar, con hechuras de guiños tradicionales que conforman un nada desdeñable menú degustación. Es vodevil, tragicomedia solapada y sincopada, ensalada de comicidad ... con ingredientes teatrales y enredo de casi escenario único, el hotel Palace. Y un recital coral que responde, mediante un puñado de intérpretes excelentes, a un guion de muchos sabores. Una carta que presenta sátira de primer plato, caricatura y picaresca de segundo y tejemaneje paródico de postre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  3. 3

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  4. 4

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  5. 5

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  6. 6 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  7. 7 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  8. 8 Un fallo en el examen a bombero de Torrelavega obliga a repetir la prueba práctica
  9. 9

    Exteriores asegura que asistirá al cántabro hospitalizado en Vietnam, pero no confirma si fletará un avión para traerlo de vuelta
  10. 10

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Menú degustación

Menú degustación