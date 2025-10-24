Adopta un traje familiar, con hechuras de guiños tradicionales que conforman un nada desdeñable menú degustación. Es vodevil, tragicomedia solapada y sincopada, ensalada de comicidad ... con ingredientes teatrales y enredo de casi escenario único, el hotel Palace. Y un recital coral que responde, mediante un puñado de intérpretes excelentes, a un guion de muchos sabores. Una carta que presenta sátira de primer plato, caricatura y picaresca de segundo y tejemaneje paródico de postre.

2025

España

Dirección Manuel Gómez Pereira

Guion Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano, Gómez Pereira

Reparto Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Etxeandia, Nora Hernández

Comedia / Aventuras

Como si de un homenaje a 'Ser o no ser' de Ernst Lubitsch se tratara Manuel Gómez Pereira agita varios géneros sin olvidar nunca el poso de amargura de fondo, para devolver al humor su poderosa virtud y eficacia como arma de resistencia. Hasta sentar a la mesa al sátrapa en un episodio que tiene tanto de equívoco como de excentricidad, el filme es un trayecto muy bien ambientado con algunos diálogos lúcidos y algunas insuficiencias en los perfiles de secundarios o de personajes boceteados con cierta pereza. Es verdad que los tópicos están presentes en muchas de las situaciones pero el armazón de la comedia es sólido, elegante incluso y con un equilibrio muy eficaz para combinar pasajes divertidos, jugar al toque clásico de acciones paralelas y un tono que parece ligero pero que se mueve con soltura en la salsa de la farsa popular.

Hay un aroma valle-inclanesco, pero especialmente se acerca a lo berlanguiano con esos aderezos de cachondeo, burla, gramática parda y algunas gotas corrosivas. Aunque 'La cena' tiene claro que no busca el cara a cara con desafíos de tonalidades ambiciosas, se mantiene en la superficie con dignidad, consciente de que aborda de manera libre una adaptación de la obra de Alonso de Santos. Sus cómplices más vigorosos, además, son Mario Casas, Alberto San Juan, Etxeandia y Elvira Mínguez, casi tan decisivos para que triunfe el banquete cinematográfico como el hecho de que el cineasta de 'El amor perjudica seriamente la salud' esté arropado en el guion por Oristrell y García Serrano. Acertadamente ambientada, marca las distancias con talento respecto a las comedias uniformes e insípidas que se han sucedido en el último año. Toda la risa que contiene se posa alrededor de la tragedia, la tristeza y hasta el terror. Y ahí en la reivindicación del humor el paladar de la comedia se impone vitalmente sobre lo amargo. Es delirio y disparate pero también una digestión divertida del pasado.