Cómo mirar al cielo
Procedente de sus grandes filmes, esta vez desde la ambigüedad, revela ya el sello de Haynes: levedad y poso tenue pero agudo sobre las cosas y los hechos
Santander
Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:05
-
Película Safe
-
Año 1995
-
Duración 113 min
-
País Reino Unido
-
Dirección y guion Todd Haynes
-
Música Ed Tomney
-
Fotografía Alex Nepomniaschy
-
Reparto Julianne Moore, Xander Berkeley, Dean Norris, Julie Burgess
-
Género Drama psicológco
-
Salas Bonifaz. Filmoteca Mario Camus
Cómo mostrar el miedo. El existencial, el psicológico, el que muchas veces no tiene nombre... encuentra una cierta visibilización en 'Safe'. 'A salvo' es un ... filme que ha tenido muchas fases de olvido y reivindicación, de interpretaciones y ubicaciones en ocasiones opuestas y que el paso del tiempo, máxime tras la pandemia, la ha ubicado en su justo lugar. Una cinta sugerente, sin extremos efectistas, con elementos estéticos, también elegantes que van deslizando situaciones o provocando subliminales estados muy del gusto de su director, Todd Haynes. Un precedente de títulos estilizados del cineasta que han consolidado con fundamento su mirada atractiva y muy sutil, caso de 'Lejos del cielo' y 'Carol', especialmente.
En este caso hablamos de un filme de mediados de los noventa, tras sus incursiones en el mediometraje y firmar su ópera prima 'Veneno (Poison)'. Aunque 'Safe' tira de ambigüedad contiene muchos de los factores estilísticos y narrativos de su cine. Atmósfera, capacidad para crear imágenes muy potentes, tratar las historias con mimo, presentar poderosos personajes, casi siempre femeninos, y ese sello de levedad, de poso tenue pero agudo sobre las cosas y los hechos.
Durante el confinamiento salieron a relucir libros y películas que con mayor o menor margen de afinidad aludían a la inédita situación en la que estaba inmerso el planeta. En realidad 'Safe' es un tratado sobre la soledad. Un retrato de enfermedad en apariencia que se interroga sin recurrir a elementos oníricos y radicalmente hiperbólicos como sucede en la grandiosa 'Repulsión' de Roman Polanski. Como en esa obra maestra que es 'Suspense', de Jack Clayton sobre 'Otra vuelta de tuerca' de Henry James, en el caso de 'Safe' el mundo mental, su fragilidad y descomposición se revelan de forma vaporosa, ligera, pero no por ello exenta de hondura. Es un perfil de mujer sola, aislada, en la que subyacen miradas críticas a lo que entendemos como zona de confort, sociedad del bienestar y socialización claramente egoísta. Se encasilló en los noventa como un filme ligado al sida por la confesión del propio cineasta que la vinculó al miedo que provocó la epidemia.
Las sombras, la cerrazón, la huida hacia lo primigenio se manifiesta, como sucedió con el covid, fruto del negacionismo. La figura del monstruo imaginario crece en el seno de 'Safe'. El sonido y sus imágenes más inesperadas convierten lo químico, lo enfermizo, en un hipnótico golpe desde lo desconocido.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.