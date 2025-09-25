Cómo mirar al cielo

Cómo mostrar el miedo. El existencial, el psicológico, el que muchas veces no tiene nombre... encuentra una cierta visibilización en 'Safe'. 'A salvo' es un ... filme que ha tenido muchas fases de olvido y reivindicación, de interpretaciones y ubicaciones en ocasiones opuestas y que el paso del tiempo, máxime tras la pandemia, la ha ubicado en su justo lugar. Una cinta sugerente, sin extremos efectistas, con elementos estéticos, también elegantes que van deslizando situaciones o provocando subliminales estados muy del gusto de su director, Todd Haynes. Un precedente de títulos estilizados del cineasta que han consolidado con fundamento su mirada atractiva y muy sutil, caso de 'Lejos del cielo' y 'Carol', especialmente.

En este caso hablamos de un filme de mediados de los noventa, tras sus incursiones en el mediometraje y firmar su ópera prima 'Veneno (Poison)'. Aunque 'Safe' tira de ambigüedad contiene muchos de los factores estilísticos y narrativos de su cine. Atmósfera, capacidad para crear imágenes muy potentes, tratar las historias con mimo, presentar poderosos personajes, casi siempre femeninos, y ese sello de levedad, de poso tenue pero agudo sobre las cosas y los hechos.

Durante el confinamiento salieron a relucir libros y películas que con mayor o menor margen de afinidad aludían a la inédita situación en la que estaba inmerso el planeta. En realidad 'Safe' es un tratado sobre la soledad. Un retrato de enfermedad en apariencia que se interroga sin recurrir a elementos oníricos y radicalmente hiperbólicos como sucede en la grandiosa 'Repulsión' de Roman Polanski. Como en esa obra maestra que es 'Suspense', de Jack Clayton sobre 'Otra vuelta de tuerca' de Henry James, en el caso de 'Safe' el mundo mental, su fragilidad y descomposición se revelan de forma vaporosa, ligera, pero no por ello exenta de hondura. Es un perfil de mujer sola, aislada, en la que subyacen miradas críticas a lo que entendemos como zona de confort, sociedad del bienestar y socialización claramente egoísta. Se encasilló en los noventa como un filme ligado al sida por la confesión del propio cineasta que la vinculó al miedo que provocó la epidemia.

Las sombras, la cerrazón, la huida hacia lo primigenio se manifiesta, como sucedió con el covid, fruto del negacionismo. La figura del monstruo imaginario crece en el seno de 'Safe'. El sonido y sus imágenes más inesperadas convierten lo químico, lo enfermizo, en un hipnótico golpe desde lo desconocido.