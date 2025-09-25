Cómo mirar al cielo

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Procedente de sus grandes filmes, esta vez desde la ambigüedad, revela ya el sello de Haynes: levedad y poso tenue pero agudo sobre las cosas y los hechos

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:05

/eldiariomontanes/www/multimedia/2025/09/25/safe%20(1)-kC0H-U2303181336188x1D-224x330@Diario%20Montanes.jpg

  • Película Safe

  • Año 1995

  • Duración 113 min

  • País Reino Unido

  • Dirección y guion Todd Haynes

  • Música Ed Tomney

  • Fotografía Alex Nepomniaschy

  • Reparto Julianne Moore, Xander Berkeley, Dean Norris, Julie Burgess

  • Género Drama psicológco

  • Salas Bonifaz. Filmoteca Mario Camus

Cómo mostrar el miedo. El existencial, el psicológico, el que muchas veces no tiene nombre... encuentra una cierta visibilización en 'Safe'. 'A salvo' es un ... filme que ha tenido muchas fases de olvido y reivindicación, de interpretaciones y ubicaciones en ocasiones opuestas y que el paso del tiempo, máxime tras la pandemia, la ha ubicado en su justo lugar. Una cinta sugerente, sin extremos efectistas, con elementos estéticos, también elegantes que van deslizando situaciones o provocando subliminales estados muy del gusto de su director, Todd Haynes. Un precedente de títulos estilizados del cineasta que han consolidado con fundamento su mirada atractiva y muy sutil, caso de 'Lejos del cielo' y 'Carol', especialmente.

