Muere Kelley Mack, actriz de 'The Walking Dead', por un tumor cerebral a los 33 años Luchaba desde el año pasado contra un glioma difuso de línea media, un cáncer que afecta al sistema nervioso central

Kelley Mack, en la serie 'The Walking Dead'

C. P. S. Miércoles, 6 de agosto 2025, 08:22 Comenta Compartir

Luto en el mundo de la interpretración. La actriz Kelley Mack, conocida por su papel de Addy en la serie 'The Walking Dead', ha muerto a los 33 años tras una larga lucha contra un agresivo cáncer cerebral, que le fue detectado en noviembre de 2024.

Mack falleció este sábado en Cincinnati, su ciudad natal, según ha comunciado su familia. «Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Kelley. Una luz tan brillante y ferviente se ha trasladado al más allá, adonde todos finalmente debemos ir», escribió este martes su familia.

En el mismo post de instagram, la familia ha confesado que falleció «en paz» y que su madre y su tía la acompañaron hasta el final del tratamiento contra el glioma difuso de línea media, un cáncer que afecta al sistema nervioso central. «Kelley ya ha llegado a muchos de sus seres queridos en forma de varias mariposas️. La echaremos de menos tan profundamente que las palabras no pueden expresar», finaliza el texto.

El próximo 16 de agosto se va a realizar un acto en su honor en Ohio. También se ha anunciado que se realziará otro homenaje en Los Ángeles, donde Mack vivió y trabajó durante los últimos 11 años, aunque no se ha confirmado la fecha.

Además de su papel en 'The Walking Dead', Mack también apareció en episodios de '9-1-1' de Fox en 2019 y 'Chicago Med' de NBC en 2022. La actgriz también fue la protagonista de numerosos anuncios y prestó su imagen a Spider-Gwen en una serie de anuncios promocionales de 'Spider-Man: Into the Spider-Verse'.

Temas

The Walking Dead