Esos puntos suspensivos

Guillermo Balbona Santander Lunes, 6 de octubre 2025, 10:08 Comenta Compartir

Las primeras imágenes del filme pasan de lo difuminado y desenfocado (podríamos decir ambiguo e indefinido) a lo nítido y claro (podríamos decir real). También lo primero que escuchamos es una conversación familiar sobre lo omnipresente de las pantallas y su lenguaje. Aunque no parezca una prioridad, en 'Parecido a un asesinato' subyace una constante reflexión sobre el poder de la imagen, la manipulación, la sociedad vigilante y vigilada, la narrativa visual en cualquier caso.

Valoración Datos Año 2025

País España

Dirección Antonio Hernández

Guion Rafael Calatayud Cano

Reparto Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Tamar Novas, Claudia Mora

Género Thriller

El filme de Antonio Hernández, cineasta de la magistral 'En la ciudad sin límites', firma un thriller solvente, eficaz y efectivo, muchas veces elegante. Una incursión en el género con mirada sólida a partir, eso sí, de una historia acolchada y ajustada a molde. Un thriller, en este sentido de libro, la novela de Juan Bolea, y de manual, pues contiene todos los factores encadenados y desencadenados de un proceso intrigante que discurre entre secretos y medias verdades.

Cuando la historia no puede eludir que se vean las costuras de lo forzado, son los intérpretes los que tejen una red para que el espectador no pueda desprenderse del enredo. Eduardo Noriega y Blanca Suárez, sin desmerecer el resto del reparto, otorgan pulsión y expectación al terreno tenso y al momento más inesperado. En ellos resiste lo psicológico cuando se ve amenazado por ciertas situaciones reiterativas poco convincentes, además de algunos diálogos que domestican y trituran innecesariamente lo que sucede o sucedido. Por contra, el juego de los puntos de vista de la puesta en escena, tan rupturista en el metraje como eficiente, muestra la capacidad de Hernández para atrapar la atención. El cineasta y realizador, que acaba de estrenar la serie 'La agencia', coquetea en ocasiones con formas y tonos del terror sin caer en el efectismo. El gancho de la historia, dura por otra parte, puede perdurar o distraer, pero donde realmente 'Parecido a un asesinato' adopta una textura especial es en su permanente confrontación entre lo oculto y lo visible, el tiempo y la perspectiva, la mirada directa y la que transcurre a través de la pantalla. Entre la paranoia y los claroscuros asoma el efecto Rashomon de la estructura (como en 'Weapons'). Es puzle pero construido sobre un tapete demasiado conocido, a veces inverosímil. Suspense con un toque de sofisticación controlada. Y en su atmósfera, lo más logrado, un latido constante opresivo que se aferra a sus personajes cada vez que buscan dejar el pasado.