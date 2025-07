Raíces de un icono

«Hay algo en el trabajo callejero que me encanta. Supongo que se debe al vagabundo que hay en mí». La confesión es de Charles ... Chaplin y deviene en eco del mito, del icono y de la sucesión de fotogramas del actor y director que todos llevamos dentro. El mundo documental, los archivos, el análisis, imágenes rescatadas, los testimonios de quienes le conocieron han propiciado disecciones documentales, reportajes e inmersiones, a modo de caleidoscopio. Muchas veces parciales, atractivas, interesadas.

Valoración Datos Año 2024

País España

Dirección Carmen Chaplin

Guion Ashim Bhalla, Carmen Chaplin, Isaki Lacuesta, Amaia Remírez

Intervenciones Johnny Depp, Emir Kusturica

Género Documental

'Chaplin: Espíritu gitano', surgida el pasado año, aporta una mirada diferente y aunque está vertebrada por la hipotética herencia romaní del cineasta de 'Tiempos modernos', su mayor interés reside en la apabullante inmersión en la vida de Chaplin y en esos paralelismos y asociaciones que pueden edificarse a través de su legado. Icono e iconografía, personaje y creador, individuo y comunidad, en un mosaico reconstruido por imágenes tras bucear en el archivo familiar. Carmen Chaplin, nieta del genio, actriz, firma su ópera prima que supone un delicioso e ilustrativo viaje por la silueta y el interior de Chaplin, un lado y otro de sus ficciones que forman parte sustancial de nuestra realidad.

El origen y acicate del documental es una especulación con fundamento en una misiva enviada al cineasta de 'Candilejas', una vez que había visto la luz su autobiografía. Herencia, legado, poética, gestos, huellas se suceden al margen de la gitanidad o no de Chaplin. Y los testimonios no solo familiares, también de Johnny Depp, Tony Gatlif, Emir Kusturica....El autor de la carta aseguraba que Chaplin era gitano, nacido en Black Patch, Birmingham, en un carromato, y no en Londres. Chaplin guardó la carta. Su nieta gira la manivela en torno a las raíces del cineasta de 'La quimera de oro'. Para abordar la hipótesis, el documental construye su objetivo a través de filmaciones caseras, inéditas en su mayoría, que aportan al espectador un álbum visual que siembra otro mundo paralelo al universo Chaplin. El filme llega al público certificado por los hijos del cineasta y conducido por el mayor de ellos, Michael J. Chaplin. En la radiografía se mezcla el dato esporádico con lo especulativo forzado. A cambio, hay autenticidad en muchas situaciones y una mezcla de retrato, asociación de vivencias, talento y duende. Biográfico documental, lo que queda del filme es el poso de ese vínculo inasible entre su creación y su vida.