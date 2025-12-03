Un rizo crepuscular

A veces, masticando la violencia, otras con una cadencia crepuscular que iría in crescendo. Y casi siempre con una poética oscura. Como casi todas sus ... películas, esta incursión de Sam Peckinpah entre la leyenda, la crónica y el registro de la historia, fue vapuleada, destrozada y probablemente incomprendida. Buscando resquicios en la tragedia, con esa cámara lenta tantas veces mal imitada, la construcción personal y estilizada de Billy el Niño y Pat Garret se traduce en una atmósfera árida, donde la presencia fugaz de Bob Dylan, música incluida, proporciona a ojos de hoy un singular contraste, a contracorriente de algo indefinido.

Valoración Datos Año 1973

País Estados Unidos

Dirección Sam Pekinpah

Guion Rudy Wurlitzer

Reparto James Coburn, Kris Kristofferson, Jason Robards, L.Q.Jones

Género Western /Drama

Peckinpah, como en 'La balada de Cable Hogue', se adentra de manera austera en una mirada sobre el paso del tiempo, mientras mira de reojo al progreso. De igual modo coge quizá el episodio más mediático de la historia del wéstern para edificar una mezcla de desmitificación y mirada respetuosa, a ratos jugando con la épica, en otras ocasiones con esa manera tan peculiar que su cine tenía de mecerse en el lirismo. El problema es que a menudo del cineasta de 'La huida' solo se han querido ver esas capas superpuestas de violencia radical, desnudas, imponentes. En el caso de Pat Garrett & Billy the Kid hay que sumar a las limitaciones de la crítica el efecto de las tijeras.

Una vez más las productoras cercenaron las ansias creativas y de autoría de Peckinpah. En el tono y la sensibilidad, en esos primeros planos de rostros cansados, afloran las metáforas del cineasta que trata de preservar los códigos del viejo Oeste, de lo legendario y lo condenado a desaparecer. Bajo esa textura de la violencia y el tratamiento salvaje de su manera de filmar, en este filme pueden apreciarse las guías de una mirada de entendimiento hacia los perdedores, las historias periféricas, los márgenes, los outsiders, los inadaptados como en el filme de John Huston. Peckinpah supo exprimir el western crepuscular hasta sus últimos límites y consecuencias. Entre un prólogo y dos tiempos la muerte trágica cruza la geografía humana de esta postbalada. Y este testamento que revisa la Filmoteca Universitaria es una despedida ralentizada del género (probablemente no resucitó hasta el 'Sin perdón' de Eastwood) en un rizo desconcertante entre la melancolía y el desencanto. Peckinpah da una vuelta de tuerca a la historia real para certificar la muerte de una época.