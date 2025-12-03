El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Kris Kristofferson y Bob Dylan en 'Pat Garrett y Billy el Niño'.
Crítica de cine: 'Pat Garrett y Billy el Niño'

Un rizo crepuscular

Náutica. Filmoteca UC. Ciclo Peckinpah. ·

Bajo su habitual textura de la violencia, aquí destacan las guías a través de una mirada de entendimiento hacia los perdedores e inadaptados

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:11

A veces, masticando la violencia, otras con una cadencia crepuscular que iría in crescendo. Y casi siempre con una poética oscura. Como casi todas sus ... películas, esta incursión de Sam Peckinpah entre la leyenda, la crónica y el registro de la historia, fue vapuleada, destrozada y probablemente incomprendida. Buscando resquicios en la tragedia, con esa cámara lenta tantas veces mal imitada, la construcción personal y estilizada de Billy el Niño y Pat Garret se traduce en una atmósfera árida, donde la presencia fugaz de Bob Dylan, música incluida, proporciona a ojos de hoy un singular contraste, a contracorriente de algo indefinido.

