Ryan Phillippe, Jamie Bell, Joseph Cross, John Hickey y Scott Eastwood.
Crítica de cine: 'Banderas de nuestros padres'

A sangre y fuego

Bonifaz. Filmoteca de Cantabria. ·

Díptico, retrato que rasga las historias de una fotografía fija. Eastwood echa mano de su imponente mirada clásica para mostrar el drama tras el espejismo bélico

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:04

Concisión, sobriedad, frialdad también. Es un díptico que unas veces parece complementario y otras es más bien anverso y reverso de un mismo ecosistema, esa ... trastienda y ese trasfondo de lo bélico, el drama rotundo que aflora tras la batalla. La grandeza clásica de Clint Esatwood, que casi nunca la ha perdido, es diáfana en este ejercicio que deja a la intemperie no ya la muerte, el horror y el combate, sino una disección sobre lo que lo humano gana y pierde tras la guerra. El otro lado es 'Cartas desde Iwo Jima', más estilizada, menos sentida y academicista. Ahora, la Filmoteca permite en una sola jornada visionar, revisar, redescubrir este retrato con numerosas aristas, complejo y dotado de un tono muchas veces heroico aplicado precisamente a antihéroes anónimos con capas de extraña épica.

