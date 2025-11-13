A sangre y fuego

Concisión, sobriedad, frialdad también. Es un díptico que unas veces parece complementario y otras es más bien anverso y reverso de un mismo ecosistema, esa ... trastienda y ese trasfondo de lo bélico, el drama rotundo que aflora tras la batalla. La grandeza clásica de Clint Esatwood, que casi nunca la ha perdido, es diáfana en este ejercicio que deja a la intemperie no ya la muerte, el horror y el combate, sino una disección sobre lo que lo humano gana y pierde tras la guerra. El otro lado es 'Cartas desde Iwo Jima', más estilizada, menos sentida y academicista. Ahora, la Filmoteca permite en una sola jornada visionar, revisar, redescubrir este retrato con numerosas aristas, complejo y dotado de un tono muchas veces heroico aplicado precisamente a antihéroes anónimos con capas de extraña épica.

Valoración Datos Año 2006

País Estados Unidos

Dirección Clint Eastwood

Guion William Broyles Jr., Paul Haggis

Reparto Ryan Phillippe, Jesse Bradford, Adam Beach, John Benjamin Hickey

Género Drama / B5élico

El juicio mediatizado y competitivo con el Spielberg de 'Salvar al soldado Ryan' es casi inevitable, pero más que en comparaciones, en asociaciones lógicas. El hoy nonagenario cineasta estrenaba hace casi ya veinte años esta hoja afilada sobre la historia, con atrevimiento y con esa coreografía inherente a su cámara, la textura de un relato que se mueve no tanto en la denuncia como en la compasión, la redención y el sentido de pérdida. Eastwood se adentra en la Guerra del Pacífico a partir, curiosamente, de una foto (de Rosenthal), la de los soldados americanos plantando la bandera como héroes y la vuelta de tuerca con su participación en una gira patriótica por su país para la venta de bonos de guerra. El mito, la manipulación, la desesperanza, la idea de heroísmo, la hipérbole y la idea de patria («el último refugio de los canallas») las banderas escondiendo y revelando los estigmas de una sociedad, empezando por el propio racismo.

El cineasta de 'Mystic River', en ocasiones con querencias por el cine de Ford, lanza un golpe bajo a esa concatenación de manipulaciones en un eslabón donde lo menos importante parece ser el ser humano. Eastwood juega de forma admirable con los tiempos y revela su propia fotografía, analógica claro, no ya de unos hechos sino de los relatos, miradas y voces de quienes los vivieron. La realidad de la guerra es desbrozada en esta radiografía trazada con distancia provocadora dejando que lo poliédrico y polisémico de la imagen de los seis marines hincando la bandera de EE UU sobre la cima del monte Su­ribachi, muestre su verdadero enfoque.