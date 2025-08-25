El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Crítica de cine 'Shadow force'

Sí, solo sombras

Cinesa ·

Sin personalidad visual, carece de sitio para la autoparodia. Una trama que, pese a estar muy vista, resulta más patética e irrisoria que nunca

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:58

Podía haberse postulado como un artefacto lúdico explosivo. Uno de esos donde se sacrifica lo inverosímil para primar la pirotecnia visual. Es un filme ensimismado, ... atorado, reiterativo, sin inspiración. Se mece en lo ya conocido y nunca levanta el vuelo. Kerry Washington y Omar Sy son presentados como trasuntos de otras parejas que han pululado a garrotazos por las pantallas de diferentes épocas. Finalmente, como diría Lord Byron, todo se reduce a aquel axioma personal del poeta: «No puedo vivir con ella ni sin ella».

