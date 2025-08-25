Sí, solo sombras

Podía haberse postulado como un artefacto lúdico explosivo. Uno de esos donde se sacrifica lo inverosímil para primar la pirotecnia visual. Es un filme ensimismado, ... atorado, reiterativo, sin inspiración. Se mece en lo ya conocido y nunca levanta el vuelo. Kerry Washington y Omar Sy son presentados como trasuntos de otras parejas que han pululado a garrotazos por las pantallas de diferentes épocas. Finalmente, como diría Lord Byron, todo se reduce a aquel axioma personal del poeta: «No puedo vivir con ella ni sin ella».

Valoración Datos País EE UU

Año 2025

Dirección Joe Carnahan

Guion Carnahan, Leon Chills

Música Craig Deleon

Fotografía Juan Miguel Azpiroz

Reparto Kerry Washington, Omar Sy, Da'Vine Joy Randolph, Mark Strong

Género Thriller/acción

Por decir algo, estamos ante un presunto thriller con mucho material oscuro sobre los poderes del Estado, el contraterrorismo, las fuerzas de inteligencia selectas –hasta el punto que no parecen muy listas– y un argumento que puede sintetizarse en ...que no quede ni un solo cabo suelto. A esta masticada fricción, que no ficción, de especialistas díscolos enredados en un quiero y no puedo, tan indigesta como en ocasiones patética, se añade la presencia de un niño, lo que obliga a secuencias pseudosentimentales y a dar un toque de «todos los públicos», pensando en la explotación del filme en plataformas. No hay carisma en la cercanía, el débil montaje diluye cualquier atisbo de intensidad y casi todo suena artificial. Una secuencia clave a la media hora larga de metraje es significativa y elocuente de lo apuntado. Muestra el primer encuentro presencial entre los protagonistas y el drama familiar en el tiempo se visualiza en una casi ridícula y solapada sucesión de clichés. Resulta obvio que 'Shadow Force' se mira en el espejo de la 'Sr. y Sra. Smith' de Brad Pitt y Angelina Jolie e incluso busca guiños de un equilibrio entre lo grave y el humor al estilo de 'Mentiras arriesgadas'.

Joe Carnaha maneja aquí los mismos ingredientes de su filmografía, pero a diferencia de 'Narc', su mejor filme, 'Ases calientes' o 'Infierno blanco' no encuentra lugar para mostrar su personalidad visual y la cinta cae en un limbo discreto y previsible. El cineasta de 'Juego de asesinos' y 'El Equipo A' reúne al actor de 'Intocable' y a la actriz de 'Scandall' pero la ración de estereotipos y una ausencia absoluta de intensidad provocan que el filme sea anodino y no exista ni rastro del carisma de ambos intérpretes. La ecuación ingenio y energía es tan fallida, que difícilmente puede encontrarse un terreno de empatía cómplice. Traiciones y venganzas donde lo familiar se torna tontorrón.