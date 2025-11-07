El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Redford y Jane Fonda en el filme de Pollack.
Crítica de cine: 'El jinete eléctrico'

Susurrar a los caballos

Ateneo. Ciclo ·

Una de las nueve simbiosis entre Redford y Pollack, entre la nostalgia del western y la fábula ecologista. El actor y Jane Fonda celebran su reencuentro con personajes opuestos

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:52

Mucho antes de que Robert Redford susurrara a los caballos había dado una lección de paisaje y naturaleza en 'Las aventuras de Jeremiah Johnson' y ... siete años después cerraba la década de los setenta diciéndole cosas al oído a Jane Fonda. Hay momentos en esta colaboración entre el actor y el director Sidney Pollack – de las nueve que firmaron– que se duda entre el drama aferrado a la tierra, la aventura del desarraigo o la comedia. Una especie de 'la fiera de mi niña' pero, en lugar de leopardo, con caballo. Podría incluso haber sido un western crepuscular pero el cineasta de 'Tootsie' optó por un híbrido entre la crónica, la crítica al sensacionalismo y ese aire de fábula ecologista tan del gusto del actor y del director. Además supuso el reencuentro entre Redford y Fonda, que trece años antes habían paseado por la pantalla y 'Descalzos por el parque'. Ahora el escenario es tanto el del periodismo de sucesos, las leyendas, también los bulos, y las referencias a las viejas glorias de los rodeos.

