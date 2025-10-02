Sutil e inteligente debut

«Cuando éramos jóvenes nos empujábamos a estas situaciones que eran situaciones de agresión. Pensábamos que estaba bien que ellos hicieran ciertas cosas, y no ... lo estaba». No, siempre es no. El consentimiento recorre la columna vertebral de este filme inteligente, con varias vueltas de tuerca en su trama y que juega con las apariencias y los tópicos para ahondar en un terreno espinoso y delicado.

Valoración Datos Año 2023

País Reino Unido

Dirección y guion Molly Manning Walker

Reparto Mia McKenna-Bruce, Samuel Bottomley, Lara Peake, Enva Lewis

Género Fantástico

Si tenemos en cuenta que es una ópera prima el valor de su planteamiento es aún mayor. 'How to have sex', cinta de la cineasta Molly Manning Walker, que se ha prodigado en labores de fotografía por mini series y cortometrajes, firma su debut fruto de tener las ideas muy claras. La violencia sexual y su contexto han sido objeto de debates interminables y casi siempre manipulados. El filme británico, que regresa enmarcado en una programación de Movimiento por la Paz y su nueva edición de Cine por la Paz, posee un atractivo esquema narrativo: se postula desde la sencillez para no rehuir las situaciones conflictivas y provocar incomodidad, en las que asoman factores no por conocidos precisamente más profundamente convulsos. La presión social y una disección dura y amarga bajo los escenarios físicos, rituales e iniciáticos de la adolescencia. Nunca elude cuestiones como el germen del machismo, los 'malentendidos' sobre el sexo, el escándalo en cuestiones que se dan por hechas y enquistadas en el tiempo, en esa especie de vale todo empapando las relaciones y un falso juego de indefinición del consentimiento.

El desfase de las jóvenes protagonistas en unas vacaciones desenfrenadas permite a la cineasta jugar con los tópicos. 'How to have sex' se mueve entre arenas movedizas y ambigüedad hasta lograr consolidar su credibilidad. La cineasta, desde su propia experiencia, retuerce, casi da la vuelta al coming-of-age a través de la peripecia de las chicas, imbuidas en esa ecuación de alcohol y sexo que le vale para zarandear las cosas que se dan por supuestas y para generar varios interrogantes. Una secuencia desoladora resulta toda una declaración de principios. Drama de iniciación y retrato del desamparo, entre la sororidad, la soledad, el disturbio de las relaciones, la alegría de vivir y el dolor de las experiencias. Un sutil retrato hiperrealista que desenmascara el consentimiento y que revela la indefensión surgida casi siempre del ejercicio de poder de unos y la ignorancia de muchos.