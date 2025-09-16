El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Julia Garnes, sufrida testigo.
Crítica de cine: 'Weapons'

Tensar lo invisible

El detalle muta en geografía, lo que no vemos se convierte en un triunfo de lo inesperado y el terror y el humor tienden extraños lazos

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:11

Lo invisible con tacto. La desaparición como género. Hay ingenio cruzado con sensibilidad, lo cual no siempre es fácil, y una intención de originalidad que ... nunca ahoga la trama. El cineasta de 'Barbarian' y 'La acompañante', Zach Cregger, se atreve con otra incursión en lo oscuro a través del desconcierto, de una sutil capacidad para ocultar lo que parece obvio, o para iluminar lo que discurre al otro lado de lo que no tiene nombre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

