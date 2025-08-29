Trama, trampa, trazo

La excelencia y el peso mediático de un determinado título en una trayectoria suele acaparar miradas y acaba por tapar otras creaciones. El cineasta argentino ... Fabián Bielinsky, fallecido hace casi dos décadas, firmó 'Nueve reinas', un excelente híbrido de drama y thriller, con su intriga a flor de piel, y a su vez una intachable radiografía social. El filme, todo un fenómeno que ahora cumple un cuarto de siglo, regresa a las salas dentro de esta oleada nostálgica revisionista que invade las carteleras. Nada que objetar mientras esté justificado y no se abuse de los aniversarios. Esa (atraco) estafa perfecta protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls vuelve en una copia restaurada en 4K tras su paso por Cannes. Precisamente Bielinsky, entre cortometrajes y alguna miniserie, dirigió 'Sonámbula, recuerdos del futuro', filme en el que asomaba el actor ahora fallecido, Eusebio Poncela.

Valoración Datos País Argentina

Año 2000

Dirección y guion Fabián Bielinsky

Música César Lerner

Fotografía Marcelo Camorino

Reparto Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Brédice, Tomás Fonz

Género Thriller/Drama

'Nueve reinas' posee varias capas pero precisamente tras su atractivo engranaje, entre la enredadera y la picaresca, esta ópera prima reveló su retrato visionario sobre el desastre y la calamidad de un país como Argentina cuando se asomaba al nuevo milenio. La palabra quiebra es el mantra que atraviesa las luces y sombras de esta ironía enfundada en una comedia sagaz, de personajes bien perfilados y encarnados por actores magníficos, encabezados por Ricardo Darín, confirmado después como uno de los grandes intérpretes de su generación en todo el mundo latinoamericano. Más allá de sus giros y cierto aire tramposo la cinta exitosa sigue siendo el triunfo de un guion certero e inteligente que crece con la ambición del cineasta. No es solo una buena historia, algo cada vez más olvidadizo en la construcción de películas edificadas con manuales básicos y quién sabe si ya con la IA estructurando y diseñando moldes ideales, sino que traza una mirada de país absolutamente intensa y una disección reveladora, ello sin dejar de ser un thriller sólido y divertido.

Entre el cinismo y la trampa, la coherencia y lo juguetón, 'Nueve reinas' se alza como una de esas películas que acaban por asociarse a una época. Como algunas otras cintas argentinas de ese tiempo suma y funde una personalidad visual con una mirada social afilada, más una hábil conexión popular. Aquí un retrato urbano, a modo de cartografía, con todas las señales significativas de esa sociedad. En pantalla, como en la vida, dos gallos en un corral que auguraban el 'corralito'.