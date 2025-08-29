El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Crítica de cine 'Nueve reinas'

Trama, trampa, trazo

Funde una personalidad visual con una mirada social afilada y una hábil conexión popular. Dos gallos en un corral que auguraba el 'corralito'

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:47

La excelencia y el peso mediático de un determinado título en una trayectoria suele acaparar miradas y acaba por tapar otras creaciones. El cineasta argentino ... Fabián Bielinsky, fallecido hace casi dos décadas, firmó 'Nueve reinas', un excelente híbrido de drama y thriller, con su intriga a flor de piel, y a su vez una intachable radiografía social. El filme, todo un fenómeno que ahora cumple un cuarto de siglo, regresa a las salas dentro de esta oleada nostálgica revisionista que invade las carteleras. Nada que objetar mientras esté justificado y no se abuse de los aniversarios. Esa (atraco) estafa perfecta protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls vuelve en una copia restaurada en 4K tras su paso por Cannes. Precisamente Bielinsky, entre cortometrajes y alguna miniserie, dirigió 'Sonámbula, recuerdos del futuro', filme en el que asomaba el actor ahora fallecido, Eusebio Poncela.

