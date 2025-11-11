El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Randolph Scott y Joel McCrea en 'Duelo en la alta sierra'.
Crítica: 'Duelo en la alta sierra'

Viaje crepuscular

Filmoteca UC. Sala de Náutica. Jueves. ·

Hay rabia y tristeza, redención y crudeza. Un filme de excelente ambientación que anticipa al cineasta heterodoxo, que luego será cada vez más salvajemente suyo

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:05

Comenta

Rezuma lírica y atmósfera crepuscular. La presencia de dos actores como Joel McCrea y Randolph Scott enciende ese aroma nostálgico pero en el sentido más ... noble y menos manipulado del término. Afloran esos guiños clásicos, su apelación al sentido del deber, a la lealtad, a la amistad, entre toques épicos y un rastro de decadencia memorable. Es western crepuscular sí, casi inaugural, de una tendencia que se repetiría después con más o menos acierto por el propio cineasta y por otros coetáneos, pero también desprende un clima y un relato compartido entre lo tradicional y lo elegante, entre la mirada histórica y la banda sonora de George Bassman.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  2. 2

    Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas
  3. 3

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda
  4. 4

    Ábalos muestra un certificado del Congreso para rebatir que los «folios» sean «dinero ilícito»
  5. 5

    Cantabria quiere reabrir el Ferial de Torrelavega, pero sin compraventa de animales
  6. 6

    La familia del cántabro fallecido en Vietnam no sabe aún cómo repatriará el cuerpo: «El papeleo es complicadísimo»
  7. 7

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  8. 8

    Flying Tiger, La Quesona y Navarro Herbolario aterrizan en Valle Real
  9. 9

    Herido tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  10. 10

    Las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander ya están en marcha en Campogiro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Viaje crepuscular

Viaje crepuscular