Viaje crepuscular

Rezuma lírica y atmósfera crepuscular. La presencia de dos actores como Joel McCrea y Randolph Scott enciende ese aroma nostálgico pero en el sentido más ... noble y menos manipulado del término. Afloran esos guiños clásicos, su apelación al sentido del deber, a la lealtad, a la amistad, entre toques épicos y un rastro de decadencia memorable. Es western crepuscular sí, casi inaugural, de una tendencia que se repetiría después con más o menos acierto por el propio cineasta y por otros coetáneos, pero también desprende un clima y un relato compartido entre lo tradicional y lo elegante, entre la mirada histórica y la banda sonora de George Bassman.

Valoración Datos Año 1962

País Estados Unidos

Dirección Sam Peckinpah

Guion N.B. Stone Jr

Reparto Randolph Scott, Joel McCrea, Mariette Hartley, Ron Starr

Género Western

'Duelo en Alta Sierra' es uno de los primeros Sam Peckinpah, pero sobre todo el que abre el camino del éxito, el que revela su personalidad visual y su claridad y coherencia. El cineasta zarandea un tiempo mítico, desnuda las entrañas del Viejo Oeste y juega entre polos opuestos como la amistad y la traición, la emotividad y el viaje nostálgico. Por si fuera poco, el azar, la cerrazón y ceguera de los productores acabaron por facilitar la libertad de montaje del director de 'Grupo salvaje', que aprovechó al máximo la inesperada oportunidad. Detalles y diálogos, personajes con presencia, perfiles con personalidad, roles intercambiados se conjugan fruto de una construcción natural.

Scott, actor fetiche de Budd Boetticher, y Joel McCrea, que asomó por las ventanas más clásicas, desde Wellman a Sturges, son dos cómplices en esta obra mayor que desconcertó, fracaso en su punto de partida y fue con el tiempo reclamada como uno de los western más singulares de la historia. Ahí está como declaración de principios valiente, rupturista y provocadora su primera escena del héroe a caballo y la extrañeza de una sorprendente carrera de dromedarios. La civilización cierra el paso de pistoleros y bandidos pero también en 'Ride the High Country' se anuncia la clausura de una idea de libertad. La mezcla de desencanto y de melancolía empapa el aire trágico de viejos héroes en retirada que poseía la pareja protagonista. Hay rabia y tristeza, esa violencia masticada, redención y crudeza. Un filme de excelente ambientación que anticipa al cineasta heterodoxo, que luego sería cada vez más salvajemente suyo. Entre el caos y el exceso. Un loco cowboy autor de un cine que va mucho más lejos de la etiqueta de violencia como demostraron otros fogonazos crepusculares, caso de 'La balada de Cable Hogue' y 'Junior Bonner'.