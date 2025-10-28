La cineasta Carolina Zorrilla de San Martín regresa a Santander para enraizar «arte y vida» Tras más de tres décadas en EE UU, la cántabra que presentó su documental 'Love Invented' en el Festival de Cine, imparte durante esta semana un taller en el Centro Botín

Carolina Zorrilla de San Martín vive un momento de confluencia entre el cine y su vocación formativa. Nacida en Santander, ha vivido y se ha formado en Estados Unidos durante décadas antes de regresar a su tierra para retomar su raíces. Desde ayer imparte en el Centro Botín el taller 'Del miedo al humor', dirigido a niños y niñas de 7 a 12 años. Un proyecto que considera especial porque le permite cumplir uno de sus sueños: transmitir cómo la emoción está presente en el arte y cómo enfrentarse a los miedos empodera y liberada. Durante esas jornadas enseña a los participantes a contar una historia cinematográfica desde la idea inicial hasta el rodaje y la edición, creando juntos un cortometraje colectivo donde los miedos serán la chispa creativa.

Además, su documental 'Love Invented - Amor Creado' fue presentado en la sección Cantabria Infinita del Festival de Cine de Santander. Para Zorrilla de San Martín, mostrarlo en su ciudad ha sido «lo mejor y de lo que más orgullosa» se siente. Tras formar parte del jurado en la edición anterior, la dirección del Festival la invitó este año a presentar fuera de concurso su trabajo, el más especial de su trayectoria y en el que cuenta su propia experiencia. La cineasta reconoce que le costó exponerse tanto, pero vio necesario contar su historia.

«Soy directora por alguna razón», dice, y ello le ha llevado a narrar su historia en un trabajo que tiene que ver con la infancia, la psicología del amor y la idealización que hacemos de él. Su obra, filmada a lo largo de trece años, explora la maternidad a través de su experiencia personal y las heridas de la infancia en una reflexión poética sobre resiliencia y las decisiones que transforman una vida.

Artista interdisciplinar y directora de cine con más de tres décadas de trayectoria, Zorrilla de San Martín se formó en la Rhode Island School of Design y la Universidad de Brown. Fue directora de fotografía del documental galardonado con un Emmy 'She Says: Women in News' y ha trabajado para marcas como Crayola, Revlon, Estée Lauder, Microsoft, ESPN o HBO. Finalista del programa 'On The Lot' de Steven Spielberg, es miembro del Directors Guild of America. Ahora, desde Santander, canaliza su experiencia en proyectos artísticos y educativos que buscan despertar la creatividad y la confianza en niños y jóvenes.

Amor y maternidad

Vivió en Nueva York desde los ocho años, estudió en Rhode Island y pasó por Los Ángeles y San Francisco antes de volver a Santander. Las vistas de Sausalito le recordaban a su ciudad natal, al paisaje que se observa desde el Alto Miranda hacia la playa, pero su búsqueda del amor y de la maternidad terminó por redefinir su vida. Cuando aun vivía en Estados Unidos y ante la ausencia de la pareja ideal, decidió embarcarse sola en un proceso de fecundación in vitro. La doctora que le acompañó se convirtió en su principal inversora y apoyo emocional, psicológico y optimista. A los 44 años dio a luz a su hija, y después de criarla en Nueva York y los Hamptons, sintió la necesidad de cerrar el círculo y regresar a Santander para enraizarla. «No me considero más valiente que otras mujeres -explica- pero llegó un momento en que no podía esperar más para poder ser madre». Romper con la ansiedad de encontrar la pareja idílica y enfrentarse a la maternidad en solitario fue su manera de «soltar la idealización del amor» y tomar las riendas de su vida. Ese proceso íntimo y transformador es el núcleo de 'Love Invented', un filme que ella misma rodó, iluminó y sonorizó, con la intención de ser valiente y honesta. «Todo lo que he filmado en este documental es pura honestidad», afirma.

De vuelta en Santander hace casi seis años se ha centrado principalmente en la crianza de su hija y ha descubierto una ciudad más abierta al arte y la creatividad de lo que esperaba, con espacios artísticos como el Centro Botín, proyectos como Faro Santander o el nuevo Mupac y un tejido cultural en expansión. «Se da mucha importancia al arte y estoy feliz de enraizarme aquí», asegura.

Aunque no descarta volver a rodar anuncios y conectar de nuevo con productoras, en esta etapa prioriza los talleres, como el que imparte en el Centro Botín, y cursos en centros culturales para aportar su experiencia. En España ha hecho un master de Formación del Profesorado y reconoce que su vida, como su trabajo, «es cinematografía», una búsqueda constante de la luz y la belleza.

Hoy, sigue viendo la vida con un ojo cinematográfico y honesto. Agradecida por las oportunidades que se están gestando en su tierra, insiste en que está «es una ciudad llena de posibilidades artísticas que no me quiero perder».