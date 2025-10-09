El circo contemporáneo llega al Centro Botín con 'Akri', un viaje acrobático en torno al cambio personal

El circo contemporáneo recala el próximo sábado en el Centro Botín con 'Akri', un viaje acrobático en torno al cambio y la transformación personal. ... A través de un viaje «cargado de emoción y simbolismo», el espectáculo acrobático de Manel Rosés transforma una escalera de 22 peldaños en un territorio de tránsito y transformación, combinando poesía, riesgo y juego escénico. Por otro lado, la exposición 'Enredos II: Nuno da Luz' propone «una experiencia única con un taller de relatos sonoros que combina improvisación, experimentación y grabación».

Guiados por la multiinstrumentalista y pedagoga musical Marie-Claude Perreault, los participantes crearán una ficción sonora inspirada en la muestra, que cerrará sus puertas al público el día 19. Antes abrirá sus puertas al público 'Las olas perdidas', la primera instalación en España del colectivo Cooking Sections, que invita a reflexionar «sobre la desaparición de once olas históricas y plantea una metáfora sobre la pérdida de paisajes naturales y culturales por la acción humana, combinando música, movimiento y escenografía».

Finalmente, la música también tendrá su espacio en la programación de estos días con el recital del Dúo Dagda, previsto el próximo lunes día 13 a las 20.00 horas. Galardonado con el primer premio del Concurso Internacional de Música de Cámara de Arnuero en su edición de 2024 y formado por clarinete y piano, ofrecerá un recital de música de cámara con un repertorio que recorre a Brotons, Brahms, Poulenc y Rosenblatt. La propuesta combina «virtuosismo y sensibilidad interpretativa», acercando al público la riqueza del repertorio clásico y contemporáneo.