'Akri', un juego escénico sobre la transformación personal. C.B.

El circo contemporáneo llega al Centro Botín con 'Akri', un viaje acrobático en torno al cambio personal

Emoción y simbolismo, el espectáculo de Manel Rosés transforma una escalera de 22 peldaños en un territorio de tránsito, combinando poesía, riesgo y juego

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

El circo contemporáneo recala el próximo sábado en el Centro Botín con 'Akri', un viaje acrobático en torno al cambio y la transformación personal. ... A través de un viaje «cargado de emoción y simbolismo», el espectáculo acrobático de Manel Rosés transforma una escalera de 22 peldaños en un territorio de tránsito y transformación, combinando poesía, riesgo y juego escénico. Por otro lado, la exposición 'Enredos II: Nuno da Luz' propone «una experiencia única con un taller de relatos sonoros que combina improvisación, experimentación y grabación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

