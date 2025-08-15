Cita en los Marcos Históricos con el Trío Moment, ligado al Concurso Internacional de Música de Cámara de Arnuero

La 74 edición del Festival Internacional de Santander lleva el ritmo de Percussions de Strasbourg al Auditorio del Centro Botín hoy viernes y a la ... terraza de Gamazo en el Palacio de Festivales mañana sábado. Ambas citas, unidas por la bahía, se celebrarán a las 20 horas, con las localidades de venta anticipada ya agotadas. Tal como se anticipó a las 11 de la mañana de hoy y del sábado saldrán a taquilla y en la web del Festival las entradas que, por ley. Fundado en 1962, con un repertorio excepcional, el grupo interpreta obras maestras del siglo XX y encarga nuevas piezas con un mismo objetivo: revitalizar un patrimonio contemporáneo revisándolo constantemente para seguir innovando en un contexto de diversificación artística.

No obstante, el protagonismo del FIS hasta el domingo se centra en los Marcos Históricos. Los ganadores del segundo premio del XXI Concurso Internacional de Música de Cámara de Arnuero, el Trío Moment, formado por Joan López de Soria (violín), Fabiola Sebastián (violonchelo) y Javier Moyà (piano), actúa en la iglesia de San Julián y Santa Basilisa de Isla. Los músicos interpretarán hoy un programa que han titulado Portrait ('Retrato'), compuesto por las obras 'Elegía, op. 16', de Alexander Krein y el Trío para piano, violín y violonchelo en si mayor, op. 8, de Johannes Brahms. 'Elegía' es una obra cargada de emotividad, en la que Krein combina el lirismo romántico con influencias modales y melancólicas propias de la música judía. En cuanto al Trío de Brahms, se trata de una de sus obras de cámara más conocidas

Agenda del FIS Hoy. Centro Botín. Percussions de Strasbourg en el Auditorio. A las 20 horas.

Hoy. Marcos Históricos. Isla. Iglesia de San Julián y Santa Basilisa. A las 20 horas. Trío Moment.

Mañana. Terraza de Gamazo. Palacio de Festivales. Percussions de Strasbourg. A las 20 horas.

Mañana. Marcos Históricos. Noja. Jardines del Palacio del Marqués de Albaicín. Daniel García Trío y el grupo vocal Vandalia. A las 21 horas.

. La obra destaca por su riqueza melódica y su estructura sólida, con momentos de gran lirismo y otros llenos de vitalidad.

El fin de semana, el protagonismo de la sección Marcos Históricos lo tendrán el jazz y la música antigua, a través de Daniel García Trío y el grupo vocal Vandalia, mañana en los Jardines del Palacio del Marqués de Albaicín, en Noja; y el domingo en El Torco, Fuerte Antiguo, de Suances.