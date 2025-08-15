El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Festival acoge al Trío Moment en su programa de Isla. FIS

Cita en los Marcos Históricos con el Trío Moment, ligado al Concurso Internacional de Música de Cámara de Arnuero

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

La 74 edición del Festival Internacional de Santander lleva el ritmo de Percussions de Strasbourg al Auditorio del Centro Botín hoy viernes y a la ... terraza de Gamazo en el Palacio de Festivales mañana sábado. Ambas citas, unidas por la bahía, se celebrarán a las 20 horas, con las localidades de venta anticipada ya agotadas. Tal como se anticipó a las 11 de la mañana de hoy y del sábado saldrán a taquilla y en la web del Festival las entradas que, por ley. Fundado en 1962, con un repertorio excepcional, el grupo interpreta obras maestras del siglo XX y encarga nuevas piezas con un mismo objetivo: revitalizar un patrimonio contemporáneo revisándolo constantemente para seguir innovando en un contexto de diversificación artística.

