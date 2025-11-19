'Compaña', espectáculo de circo y marionetas, en la agenda semanal del Centro Botín El diálogo con el arte contemporáneo de 'Itinerarios', y el cine de Maurice Pialat, entre las citas desde hoy al sábado

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Una visita comentada a 'Itinerarios XXX', guiada por Bárbara Rodríguez Muñoz, directora de exposiciones y de la Colección del Centro Botín; la continuidad del ciclo de cine 'Maurice Pialat: La vida al desnudo. Un recorrido vital', con la proyección de su segundo título, 'La infancia desnuda'; y la colaboración con el XIV Festival Internacional de Circo 'En la Cuerda Floja', a través de 'Compaña' un espectáculo que une circo y marionetas, configuran las próximas actividades programadas en el Centro Botín.

El arte contemporáneo como espejo y motor de la sociedad es el epicentro de cada nueva edición de 'Itinerarios'. Esta muestra de carácter anual, que dio comienzo el pasado sábado, reúne propuestas que exploran la relación entre el ser humano y la naturaleza, combinando diversidad de lenguajes, formatos y enfoques que caracterizan la creación artística actual y reflejando el compromiso de la Fundación Botín con el impulso de nuevas miradas y la reflexión sobre temas esenciales de nuestro tiempo.

Para descubrir estas propuestas de cerca organiza una visita comentada a cargo de Bárbara Rodríguez Muñoz hoy miércoles, a las 18.30 horas. Durante el recorrido, los asistentes conocerán los proyectos de Javier Bravo de Rueda, Noa & Lara Castro Lema, Diego Delas, Gelen Jeleton, Nader Koochaki y Eduardo Navarro adentrándose, así, en el proceso creativo que ha hecho visibles sus ideas y su perspectiva del mundo.

Tras recorrer los caminos de la creación contemporánea, el Centro Botín propone una experiencia distinta: «Mirar la vida a través del séptimo arte con el ciclo del cine de Maurice Pialat. Pialat, aunque menos conocido en España que otros directores de su época, es considerado una pieza imprescindible del cine europeo. El ciclo continúa con 'La infancia desnuda (Francia, 1968), que se proyecta hoy a las 19.30 horas.

Ampliar 'Compaña' , con el artista multidisciplinar Jesús Velasco

La película narra la historia de François, un niño de nueve años abandonado por sus padres y tutelado por la administración pública, mostrando con crudeza y sensibilidad los retos de una infancia solitaria. La proyección incluye una introducción del exdirectro de la Filmoteca Enrique Bolado, y un coloquio posterior con María Jesús Cabero, jefe de servicio de pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que invita a reflexionar sobre las distintas etapas de la vida, en este caso la infancia, y sobre cómo el cine puede convertirse en un espejo de nuestra propia existencia.

Junto al cine, el Centro Botín amplía la mirada artística hacia la destreza y la imaginación mañana jueves, a las 18.30 horas, con 'Compaña', un espectáculo que sigue a un personaje solitario que da vida a sus pensamientos, «transformando la soledad en aventuras llenas de humor, emoción y sorpresa».

Interpretada por el artista multidisciplinar Jesús Velasco, componente de la compañía Xampatito Pato, junto con la escenografía de CruLe Produccions, luces de Rafael Díaz Ramírez y vestuario de Alicia Tojo, la cita ofrece un universo donde «creatividad, técnica y sensibilidad se entrelazan para despertar emociones y asombro».

Finalmente, un aperitivo creativo y gastronómico para los Amigos del Centro Botín con la propuesta 'De arte y gusto: cocinado y estética de los alimentos', que tendrá lugar el sábado 22, en dos sesiones, a las 11.30 horas y a las 18.30 horas.

Bajo la mirada de Antonio Ortuño, artista y chef profesional, los participantes reflexionarán sobre cómo el arte y la gastronomía se entrelazan, más allá de lo puramente alimenticio. La actividad combina la preparación de dos tapas creadas con una conversación sobre lo que alimenta al cuerpo y al imaginario, así como sobre el impacto de nuestras elecciones en el planeta.

Ortuño, cuya carrera transita entre el videoarte, la performance y la cocina mediterránea contemporánea, propone «una sesión-aperitivo creativo, divertido y concienciador que convierte la experiencia culinaria en un acto artístico y reflexivo».