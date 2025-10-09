'Confluencias' celebra diez años impulsando la creación cántabra y el intercambio cultural

En los últimos diez años, el mapa artístico en Cantabria se ha extendido y no solo porque a nivel infraestructuras la comunidad y, sobre todo ... Santander, cuenta con nuevos espacios -más los que ya están en marcha: Faro Santander, nueva sede del Mupac, centro asociado del Reina Sofía...- también porque hay muchos más creadores y que han decidido quedarse o regresar a su tierra para realizar sus trabajos. Así lo explicaba ayer, la gestora cultural Carmen Quijano durante la presentación de la décima edición del programa de residencias culturales 'Confluencias', una iniciativa que se ha consolidado como un proyecto único de apoyo, promoción y difusión de la creación contemporánea. Una iniciativa, imitada en otras comunidades, que ha servido para generar una red de contactos y transferencias profesionales entre agentes de la cultura local y de otras procedencias para beneficiar su visibilidad y presencia más allá de su contexto geográfico.

Reconocido, desde sus inicios, en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa, fue precisamente su sede el lugar elegido ayer por Carmen Quijano, su directora e impulsora -junto a Nocapaper Books and More-, y Noemí Méndez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander para presentar la décima edición que, por ser la décima, va a ser muy especial, precisamente para recordar la labor realizada desde los inicios.

Las claves El taller Abordará las posibilidades del reciclaje de envases de cartón para crear objetos escultóricos Residencia El 30 de octubre se abre un plazo para optar a una residencia en Castelo Studio en Galicia

Eduardo García, responsable de las actividades culturales de la Autoridad Portuaria de Santander; Laura Olea, comisaria y gestora cultural e Itsaso Iribarren y Germán de la Riva, artistas e investigadores, les acompañaron en este acto.

El programa, que comenzó el pasado mes de julio con una mesa redonda en Artesantander, desplegará el grueso de las propuestas desde el próximo 3 de noviembre hasta el 15 de diciembre con el propósito de analizar la historia y la evolución de esta década de existencia, vincular y actualizarlo con otras experiencias similares y pensar en el modelo a seguir en próximas ediciones. «Con esta proyección hacia adelante pretendemos recoger nuevos planteamientos, testar la evolución y problematizar aquellos temas, tendencias, proyectos, experiencias y aprendizajes más relevantes que hemos trazado durante esta década para tenerlos en cuenta en los próximos años», explicó Quijano.

Los datos Taller. Iria do Castelo impartirá los días 3 y 4 de noviembre un taller sobre formas biomóficas a partir de papel y cartón reutilizado. Será en la Fábrica de Creación de 11.00 a 19.00 h.

Encuentros profesionales. Serán en el Faro de la Cerda, los días 5 al 7 de noviembre, y se abordarán los siguientes temas: Las residencias artísticas, la gestión de la cultura en la periferia o el mercado en constante transformación.

Presentación de Cuaderno Confluencias. El 15 de diciembre a las 19.00 horas en La Fábrica de Creación.

Una de las principales novedades de esta edición es la celebración de los encuentros profesionales que girarán en torno a tres áreas temáticas: las residencias, la gestión de espacios y el mercado; y contarán con la presencia de algunos de los profesionales foráneos que han participado en algunas de las ediciones pasadas o con los que se va a generar algún tipo de vínculo en futuras ediciones. También participarán profesionales del tejido cultural de Cantabria.

Pero además, como colofón al aniversario, el día 15 de diciembre, se presentará una publicación, 'Cuaderno Confluencias', que recoge la memoria inmaterial del programa basada en las relaciones que se han desarrollado entre artistas, comisarios, agentes culturales o representantes de entidades públicas e iniciativas privadas.

Programación

La artista gallega Iria do Castelo será una de las principales invitadas en esta edición. Los días 3 y 4 de noviembre, en La Fábrica de Creación, impartirá un taller y una clase magistral sobre las formas biomórficas a partir de papel y cartón reutilizado. Una actividad pensada para público general interesado en el arte, la cultura y la experimentación.

Los participantes investigarán las posibilidades del reciclaje de envases de cartón para crear objetos escultóricos y volumetrías artísticas a través de su transformación en un biomaterial modelable: la arcilla de papel. El objetivo final es la creación de un objeto escultórico de tamaño medio. Se trata de una actividad gratuita, con aforo limitado (diez plazas) y previa inscripción en info@programaconfluencias.com

El Faro de la Cerda, el otro escenario de 'Confluencias' en esta edición acogerá del 5 al 7 de noviembre esos encuentros en los que intervendrán profesionales que han participado en años anteriores o con los que se va a generar algún vínculo en futuras ediciones y profesionales del tejido cultural de Cantabria. Tras estos encuentros, en formato desayuno y mesa de trabajo, se realizarán visitas a estudios de artistas, exposiciones o espacios culturales públicos y privados. El primer encuentro lleva por título: 'Modelos de residencias artísticas. Distintas prácticas de encuentro, investigación y transferencia' y contará con Helena López Camacho, representante de la Fundación BilbaoArte Fundazioa, responsable de la programación de la Sala Uribitarte40 y la Colección del Centro de Producción Artística (País Vasco), Iria do Castelo y Alejandro Vitaubet, director del Centro de Arte La Regenta (Canarias).

El jueves día 6 tendrá lugar el encuentro 'De la periferia al centro. La gestión de la cultura situada en el territorio como generador de conocimiento' con María Beguiristain, directora de Arte y Exposiciones en la Fundación Banco Santander, David Armengol, director artístico de La Capella y comisario independiente en Barcelona y Germán de la Riva e Itsaso Iribarren, artistas e investigadores. Precisamente estos últimos realizarán una conferencia performativa para mostrar un trabajo sobre la artista Leonora Carrington y visibilizar su vínculo con Santander

En último encuentro, bajo el epígrafe de 'Espacios de actuación, presencia y sostenimiento para las/os artistas. El mercado como una forma de sostenibilidad en constante transformación', contará con la presencia de María Gracia de Pedro, fundadora de Artepreneur, empresa especializada selección de personal para el sector cultural y creativo, Cristina del Campo, artista y directora de Obra Mural y Pictórica de la creadora suiza Claudia Comte, Laura Olea, comisaria y gestora cultural y Sara Torres Sifón, directora de la revista digital PAC Plataforma de Arte Contemporáneo (Madrid).

'Confluencias' también ha abierto una convocatoria para aquellos artistas residentes o nacidos en Cantabria que estén interesados en optar a una residencia en Castelo Studio, el espacio que dirige la artista Iria do Castelo en Galicia. El plazo estará abierto hasta el 30 de octubre y la residencia se desarrollará del 17 al 30 de noviembre.

Tras la residencia, se organizará un open studio (jornada de puertas abierta) en Castelo para acercar al público el trabajo realizado durante la residencia, generar redes de contacto con el sector de la cultura gallega y presentar Confluencias.