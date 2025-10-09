El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Arriba: Germán de la Riva e Itsaso Iribarren, Helena López Camacho, Iria do Castelo y Laura Olea; abajo: Maria Beriguistain, María Gracia de Pedro, Mina K y Sara Torres. DM

'Confluencias' celebra diez años impulsando la creación cántabra y el intercambio cultural

El programa, dirigido por Carmen Quijano, desarrollará en noviembre un intenso programa con un taller, encuentros profesionales, residencias y la presentación de una revista conmemorativa

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

En los últimos diez años, el mapa artístico en Cantabria se ha extendido y no solo porque a nivel infraestructuras la comunidad y, sobre todo ... Santander, cuenta con nuevos espacios -más los que ya están en marcha: Faro Santander, nueva sede del Mupac, centro asociado del Reina Sofía...- también porque hay muchos más creadores y que han decidido quedarse o regresar a su tierra para realizar sus trabajos. Así lo explicaba ayer, la gestora cultural Carmen Quijano durante la presentación de la décima edición del programa de residencias culturales 'Confluencias', una iniciativa que se ha consolidado como un proyecto único de apoyo, promoción y difusión de la creación contemporánea. Una iniciativa, imitada en otras comunidades, que ha servido para generar una red de contactos y transferencias profesionales entre agentes de la cultura local y de otras procedencias para beneficiar su visibilidad y presencia más allá de su contexto geográfico.

