El Coro Lírico de Cantabria recorre en el Palacio tres décadas de ópera y zarzuela

La lírica volverá este sábado a llenar el Palacio de Festivales. El público cántabro, siempre fiel al género, ha respondido una vez más con entusiasmo ... y las entradas para el recital que ofrecerá el Coro Lírico de Cantabria, a las 19.30 horas, se agotaron en venta anticipada hace semanas, garantizando un nuevo lleno en la Sala Argenta. Una muestra más del vigor con que Santander mantiene viva su afición por la ópera y la zarzuela.

El concierto ofrecerá un recorrido por algunos de los títulos más emblemáticos del repertorio lírico que el coro ha interpretado a lo largo de sus treinta años de historia. Así la formación abordará piezas de compositores como Mozart, Verdi, Puccini, Leoncavallo o Gounod, combinando los grandes coros conocidos por el público con otros menos habituales del repertorio lírico para voces iguales.

La actuación 'Arias de ópera y zarzuela' A cargo del Coro Lírico de Cantabria, dirigido por Elena Ramos, y con el acompañamiento de la pianista Ana Rodríguez.

Fecha Será el próximo sábado, a las 19.30 horas, en la Sala Argenta.

No faltará tampoco la zarzuela y por ello, el programa incluirá fragmentos poco representados, como los de 'Los sobrinos del Capitán Grant', junto a ejemplos del más puro género chico, en un homenaje a la tradición que ha marcado buena parte de las temporadas líricas del Palacio de Festivales. La cita permitirá, además, repasar algunas de las obras más recordadas que el coro ha puesto en escena en las últimas décadas, en un formato ágil y pensado para disfrutar tanto por los aficionados veteranos como por quienes se acercan por primera vez al repertorio.

El Coro Lírico de Cantabria, integrado por alrededor de cuarenta coralistas, es una agrupación vocal mixta de carácter amateur pero con una sólida trayectoria en el panorama musical de la región. Fundado en Santander, ha participado en numerosos montajes escénicos y conciertos sinfónicos, consolidando un repertorio amplio que abarca desde obras a capella y música sacra hasta grandes producciones de ópera y zarzuela en colaboración con orquestas de reconocido prestigio.

Al frente del conjunto se encuentra Elena Ramos, pianista, cantante, actriz y directora de coro, cuya trayectoria está estrechamente ligada al Palacio de Festivales. Desde hace más de dos décadas ha trabajado en sus temporadas líricas como maestra repetidora, colaborando con directores como Miguel Roa, Miquel Ortega o Marco Armiliato. Formada en los conservatorios de Santander y Salamanca, Ramos se ha consolidado como una de las figuras más activas de la escena lírica cántabra, combinando su faceta artística con la pedagógica y con una amplia labor coral. Desde 2015 es directora titular del Coro Lírico de Cantabria, con el que ha abordado títulos como 'Luisa Fernanda' o 'La Traviata', además de obras sinfónicas de Beethoven, Mozart o Vivaldi.

Junto a ella estará la pianista Ana Rodríguez Pastor, intérprete habitual en recitales de cámara y colaboradora en distintos proyectos corales y de acompañamiento vocal. Su sensibilidad y precisión al teclado aportarán el contrapunto perfecto a un repertorio exigente que transita entre la delicadeza de Mozart y la intensidad de Verdi o Puccini.

El concierto, de una hora de duración sin descanso, comenzará a las 19.30 horas y, aunque las localidades están agotadas, el Palacio de Festivales pondrá a la venta el 10% del aforo restante el mismo día del recital, a partir de las once de la mañana en taquilla y en su web, cumpliendo así la normativa de la Ley de Espectáculos de Cantabria.

Con esta cita, el Coro Lírico de Cantabria reafirma su compromiso con la difusión del género que le da nombre y con un público que ha hecho de la lírica una seña de identidad cultural en la región. Un viaje musical que, desde la ópera clásica hasta la zarzuela más popular, celebrará tres décadas de trabajo coral y amor por la música.