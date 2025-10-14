El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los miembros del Coro Lírico de Cantabria y su directora, en una imagen tomada en una de las terrazas del Palacio de Festivales. P. F.

El Coro Lírico de Cantabria recorre en el Palacio tres décadas de ópera y zarzuela

Elena Ramos dirigirá el sábado y en la Sala Argenta un recital en el que la coral interpretará los títulos más emblemáticos de su repertorio

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La lírica volverá este sábado a llenar el Palacio de Festivales. El público cántabro, siempre fiel al género, ha respondido una vez más con entusiasmo ... y las entradas para el recital que ofrecerá el Coro Lírico de Cantabria, a las 19.30 horas, se agotaron en venta anticipada hace semanas, garantizando un nuevo lleno en la Sala Argenta. Una muestra más del vigor con que Santander mantiene viva su afición por la ópera y la zarzuela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo
  2. 2

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  3. 3

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
  4. 4

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  5. 5

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  6. 6

    El Gobierno de Cantabria rechaza el nuevo estudio del tren Santander-Bilbao
  7. 7 El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca
  8. 8

    Casi seis años de espera en el caso Novo Banco: «Me siento en completo desamparo»
  9. 9

    Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo
  10. 10

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Coro Lírico de Cantabria recorre en el Palacio tres décadas de ópera y zarzuela

El Coro Lírico de Cantabria recorre en el Palacio tres décadas de ópera y zarzuela