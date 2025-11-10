El Corte Inglés se suma al Día de las Librerías con la firma de una quincena de autores

Pilar González Ruiz Santander Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:44

Hasta quince autores y autoras participarán mañana martes, día 11, en los actos del Día de las Librerías en El Corte Inglés. Desde el centro señalan que es una ocasión perfecta para destacar la importancia del libro, de las librerías, de la promoción de la lectura y, en general, de la promoción de la cultura.

Así, los asistentes podrán llevarse ejemplares firmados por los propios autores. José Pellón firmará su libro 'Los orígenes de la cultura pop y rock en Cantabria' de 17.30 a 18.30 horas, mientras que Cristina Álvarez estará presente con 'Jimena, la muerte es imposible' de 17.00 a 20.00 horas. Carlos Serrano atenderá a los lectores de 'El mudo y la daga' entre las 19.00 y las 21.00 horas, y Yeyo Balbás firmará ejemplares de 'Los cuatro pilares' de 18.00 a 20.00 horas.

Por su parte, María José Revuelta participará con 'Formas del olvido' en el mismo horario, y Pablo Alaña firmará su novela 'El hijo del asesino' entre las 19.00 y las 21.00 horas. A lo largo de toda la tarde, de 17.00 a 21.00 horas, estarán disponibles Álvaro Machín, con 'Un millón de pasos'; el dúo formado por Pablo Escribano y Ana Rojas, autores de 'Hija de la ira'; y Digna Mercedes Fernández, con 'Tus palabras en mí'.

También participará Eva Kalo, autora de 'Religare', de 17.00 a 19.00 horas; Montse Barrero, con 'Fermín el guitarrista', de 18.00 a 20.00 horas; y Alma Dyvia, que firmará 'Enamórate de tu vida', de 17.30 a 19.30 horas. Además, Sandra Barrio García presentará 'Yo soy Casimiro Sáinz', de 17.00 a 20.00 horas, y cerrará la jornada Sergio Reigadas, con 'Cantabria en familia', de 20.00 a 21.00 horas.

Además, la jornada contará con la colaboración especial de la ONCE en Cantabria, que elaborará marcapáginas personalizados con el nombre de cada persona escrito en sistema Braille, una iniciativa que pone de relieve la importancia de la accesibilidad y la inclusión en la cultura.