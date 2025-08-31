El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Nacho Vigalondo fue distinguido con el Premio de Honor de 'Rurales', que recibió de manos de Manuel Gutiérrez Aragón. Ana Martín

El cortometraje 'Adiós' y el documental 'Inania', ganadores en el Festival Rurales

Nacho Vigalondo recibió anoche en Espinama el Premio de Honor y la cántabra logró el premio del público por su trabajo 'Las que se fueron a servir'

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

El cortometraje de animación 'Adiós', dirigido por José Prats, y el documental 'Inania', de las realizadoras Júlia Girós y Vera Herrero Mercader, son los ... ganadores del concurso convocado dentro del Festival de Cine y Cortometraje en el Medio Rural y Natural, 'Rurales', que celebra este fin de semana en Espinama su cuarta edición organizado por la compañía de artes escénicas Ruido Interno, tal como se avanzó. En la modalidad videoarte y otros lenguajes el premio se declaró desierto y el jurado decidió entregar dos premios ex aequo: uno al trabajo de ficción 'Donde se quejan los pinos', de Ed Antoja, y otro al documental 'Iturralde', de Jon Martija Lenuda.

