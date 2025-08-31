El cortometraje 'Adiós' y el documental 'Inania', ganadores en el Festival Rurales

El cortometraje de animación 'Adiós', dirigido por José Prats, y el documental 'Inania', de las realizadoras Júlia Girós y Vera Herrero Mercader, son los ... ganadores del concurso convocado dentro del Festival de Cine y Cortometraje en el Medio Rural y Natural, 'Rurales', que celebra este fin de semana en Espinama su cuarta edición organizado por la compañía de artes escénicas Ruido Interno, tal como se avanzó. En la modalidad videoarte y otros lenguajes el premio se declaró desierto y el jurado decidió entregar dos premios ex aequo: uno al trabajo de ficción 'Donde se quejan los pinos', de Ed Antoja, y otro al documental 'Iturralde', de Jon Martija Lenuda.

En cuanto al premio del público recayó en la cántabra Patricia Hernández por su celebrado trabajo 'Las que se fueron a servir', que ha merecido el aplauso unánime en todas sus proyecciones por la región. Además, el cineasta de Cabezón de la Sal Nacho Vigalondo recibió el premio honorífico de manos del cineasta torrelaveguense Manuel Gutiérrez Aragón, presidente de honor de 'Rurales'.

A lo largo de la jornada inaugural, el pasado viernes, se proyectaron los quince trabajos seleccionados dentro de esta edición del concurso a la que se presentaron 276 propuestas procedentes de todo el mundo. 'Rurales' otorga tres premios de mil euros para cada una de las modalidades establecidas: ficción y animación, documentales, y videoarte y otros lenguajes. Por primera vez este año dentro de la primera categoría resultó ganador un trabajo de animación: 'Adiós', de José Prats, director, guionista e ilustrador español nominado a los Goya y a los Bafta en Reino Unido. El cortometraje, realizado en Reino Unido mediante stop motion es, según el jurado del concurso, «una hermosa e intensa propuesta audiovisual sobre el amor fraternal y la soledad».

'Inania' es una creación de las realizadoras Júlia Girós, documentalista y fotógrafa barcelonesa, y Vera Herrero Mercader, madrileña licenciada en filosofía y periodismo y apasionada del patrimonio rural en peligro de la España Vacía. El jurado destacó este «viaje fascinante por el patrimonio rural abandonado, un proyecto que trata de resucitar las acústicas y el legado cultural desde la contemporaneidad». Los premios se entregaron en el Salón Social de la Obra Pía de Espinama, convertido durante estos días en sede del festival.

«Para nosotros es muy gratificante ver cómo el festival atrae a realizadores de todo el mundo, que nos mandan sus propuestas y también a la gente del pueblo, que ya desde principios de agosto nos preguntan por la programación y acuden a las proyecciones, coloquios y conciertos», explicó Juan Carlos Fernández.

Tras la entrega de premios el público del festival disfrutó de la música en directo de Music Time Machine. Hoy domingo se ha programado un itinerario de película por una parte del Camino Vadiniense, trazado que une dos caminos de peregrinación históricos como son el Camino Lebaniego y el Camino de Santiago Francés. En el Parador de Fuente Dé a partir de las once y media, se podrá disfrutar del trabajo de realidad virtual 'Origen' y a las doce del mediodía en el Salón Social se proyectarán los trabajos ganadores de esta cuarta edición. También se podrá ver el vídeo 'Color verde digital', realizado por alumnos de cine y vídeo del IES Manuel Gutiérrez Aragón y ganador del Certamen de Vídeo Objetivo Europa. Por la tarde, y a modo de clausura del festival, a las seis se proyectará el documental 'La Aventura del Pájaro Amarillo', producido por Antonio Resines y Andrés Pérez con guion y dirección de Juan Molina Temboury.