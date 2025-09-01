El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cayetana Guillén Cuervo compagina la interpretación con el periodismo cultural. Juan Carlos Román

Cayetana Guillén Cuervo

Actriz
«La cultura permite al ser humano salir a codazos de cualquier lugar inhóspito»

La intérprete madrileña recogerá el miércoles el Premio UIMP a la Cinematografía muy feliz «porque parte de una universidad pública»

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

Cayetana Guillén Cuervo (Madrid, 1968) recibe este miércoles en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) el Premio a la Cinematografía, un reconocimiento a una trayectoria ... marcada por el amor al cine, el teatro y la televisión. Hija de una saga imprescindible para la escena española, ha sabido forjar un camino propio en el que la interpretación, la divulgación cultural y el compromiso con el arte van de la mano. La entrega del galardón tendrá lugar en el Hall Real del Palacio de La Magdalena a las 19.00 y el cineasta cántabro Nacho Solana será el encargado de leer la laudatio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

