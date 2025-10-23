La danza y el arte en movimiento, eje del programa del Centro Botín en noviembre

El movimiento se convertirá en el Centro Botín, durante el mes de noviembre, en el hilo conductor de varias prBalbonaopuestas que «invitan al cuerpo ... a sentir, conectar y pensar». Desde el taller 'Transiciones', dirigido a personas mayores; hasta la conferencia bailada 'Danza de lo invisible', que une danza y palabra, pasando por una verbena infantil bajo el epígrafe 'Una plaza en fiesta. Música y danza para bebés'. Además, la edición XXX de Itinerarios presentará las propuestas de los artistas becados por la Fundación Botín y que son el resultado de un año de investigación y producción artística. Para ofrecer una mirada cercana a los procesos y las emociones que inspiran cada proyecto, Bárbara Rodríguez Muñoz, directora de exposiciones y de la colección de Centro Botín, guiará una visita comentada.

En lo musical el ensemble El Gran Teatro del Mundo protagonizará un concierto participativo como parte del ciclo 'Domingos en familia', más un recital con instrumentos históricos que recupera las joyas del barroco londinense. Por otra parte, el cine también estará presente el próximo mes con una nueva cita de 'Cine y creatividad en familia', sesión de cortometrajes de animación dirigida por Nacho Solana para todas las edades, y el ciclo sobre el cineasta 'Maurice Pialat, la vida al desnudo' que incluye cinco proyecciones. Hoy salen a la venta las entradas para las actividades del mes de noviembre.

El Centro Botín se postula como un espacio para potenciar la creatividad y abrir la mirada al mundo desde distintas perspectivas, siempre a través de las emociones que despiertan las artes: artes visuales, música, literatura, cine, danza y teatro. En este sentido, la agenda de noviembre se articula con el protagonismo de la danza y el movimiento como una de las principales apuestas para impulsar este propósito. Los adultos podrán disfrutar de dos experiencias que abordan la danza desde diferentes perspectivas: por un lado, la bailarina y docente Paz Díaz protagoniza 'Transiciones. Taller de danza para mayores', que se desarrolla los días 6 y 7, invitando a transformar cada gesto en un puente hacia el bienestar y el autoconocimiento. Por otro lado, el día 25 tendrá lugar 'Danza de lo invisible', una conferencia bailada en la que el divulgador científico Pere Estupinyà y la bailarina Anna Hierro conjugan palabra y danza para dialogar y analizar cómo la ciencia permite entender el mundo invisible que nos rodea.

Para los más pequeños y sus acompañantes, el sábado 29 'Una plaza en fiesta. Música y danza para bebés' ofrece «una propuesta tierna y divertida que recreará la atmósfera de una verbena popular». La actividad, dirigida a niños de 4 a 18 meses, combina canciones populares, instrumentos en vivo y danzas sencillas, de la mano de la musicoterapeuta Vesna Stegnar, la pedagoga Raquel Pastor y el músico David Velasco.

Además, la programación incluye dos propuestas colaborativas que amplían la experiencia escénica. El miércoles 5 el auditorio será el escenario de 'Hacer Ver Mover los pies con música en vivo', una sesión de improvisación colectiva organizada por la asociación Movimiento en Red dentro del festival Hacer Ver Mover Santander, donde los coreógrafos Rafael de la Lastra y Beatriz Palenzuela guiarán a los participantes al ritmo del compositor Tranki Ruido Lab. Más adelante, el lunes 20 se presenta 'Compaña', un espectáculo de la compañía Xampatito Pato que combina circo y marionetas para crear un universo onírico lleno de belleza y humor, dentro del XIV Festival Internacional de Circo 'En la Cuerda Floja' y dirigido a todos los públicos a partir de 6 años.

Después de treinta ediciones, el ciclo expositivo 'Itinerarios' se ha consolidado como una de sus grandes apuestas, apoyando en este caso el arte contemporáneo, dando visibilidad al talento emergente y generando, con ello, riqueza cultural, social y económica.

El próximo día 15 de noviembre se inaugura esta nueva muestra que reúne las propuestas de los artistas seleccionados en la última edición de las Becas de Arte de la Fundación. Cuatro días después la directora de exposiciones y de la colección del Centro Botín, Bárbara Rodríguez Muñoz, ofrecerá una visita comentada para profundizar en los proyectos expuestos en este 'Itinerarios XXX'. Previamente, el miércoles 5 María José Salazar, miembro de la Comisión Asesora de Arte de la Fundación, dirigirá una visita comentada a la exposición 'Punto y contrapunto', la muestra formada por obras de la colección personal de Jaime Botín donadas generosamente por sus herederos, que reúne piezas de destacados artistas españoles e internacionales del siglo XX.

Tres propuestas que recorren siglos, del barroco europeo al sonido contemporáneo, y estilos, de la música clásica con instrumentos históricos a la electrónica mediterránea, compondrán la agenda musical. El día 9, 'Domingos en familia. MR. Handel, a trío' programa un concierto participativo de música barroca con la actriz y divulgadora Ana Hernández-Sanchiz que, junto al ensemble El Gran Teatro del Mundo, guiará por «la historia del joven compositor Handel cuando llegó desde Alemania a la capital inglesa intentando encontrar su propia voz en una corte extranjera».

El ensemble El Gran Teatro del Mundo protagoniza un concierto participativo en la imagen de arriba y La Niña en música abierta, C. B.

Al día siguiente, el mismo grupo presentará 'Música Clásica. Handel en Londres', un recital con instrumentos históricos que rescata las joyas del barroco londinense. Para cerrar el mes, el viernes día 28 La Niña, proyecto en solitario de la cantautora y productora napolitana Carola Moccia, recala en el Centro Botín en una nueva propuesta de 'Música abierta'. El concierto fusiona tradición mediterránea y electrónica en la presentación de su nuevo trabajo 'Furèsta', actuando por primera vez en Cantabria.

Finalmente, destaca con motivo del centenario del nacimiento de Maurice Pialat, uno de los grandes nombres del cine europeo contemporáneo, el ciclo ' La vida al desnudo. Un recorrido vital', compuesto por cinco proyecciones que hablan de diferentes etapas de la vida, tres de ellas en noviembre, los días 12, 19 y 26.

Cada proyección incluirá una introducción del artífice de históricos proyectos vinculados al cine en la comunidad, Enrique Bolado, y un coloquio posterior con profesionales que reflexionarán sobre la infancia, la adolescencia, la paternidad y la muerte, y las emociones que las atraviesan. Cada sesión se centrará en una de las etapas. En la sesión inaugural se proyectará el documental 'Maurice Pialat, el amor existe', que habla de la propia vida y obra del cineasta.

La segunda girará en torno al largometraje 'La infancia desnuda' y la última de ese mes tendrá como protagonista la película centrada en la adolescencia 'Primero aprueba el bachillerato'.