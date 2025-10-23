El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El auditorio será el escenario de 'Hacer Ver Mover los pies con música en vivo', una sesión de improvisación colectiva organizada por la asociación Movimiento en Red dentro del festival Hacer Ver Mover Santander. C.B.

La danza y el arte en movimiento, eje del programa del Centro Botín en noviembre

La inauguración de la trigésima edición del ciclo expositivo 'Itinerarios', el ensemble El Gran Teatro del Mundo y la cantautora Carola Moccia, entre las citas

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El movimiento se convertirá en el Centro Botín, durante el mes de noviembre, en el hilo conductor de varias prBalbonaopuestas que «invitan al cuerpo ... a sentir, conectar y pensar». Desde el taller 'Transiciones', dirigido a personas mayores; hasta la conferencia bailada 'Danza de lo invisible', que une danza y palabra, pasando por una verbena infantil bajo el epígrafe 'Una plaza en fiesta. Música y danza para bebés'. Además, la edición XXX de Itinerarios presentará las propuestas de los artistas becados por la Fundación Botín y que son el resultado de un año de investigación y producción artística. Para ofrecer una mirada cercana a los procesos y las emociones que inspiran cada proyecto, Bárbara Rodríguez Muñoz, directora de exposiciones y de la colección de Centro Botín, guiará una visita comentada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
  2. 2

    Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria
  3. 3

    Llega a Cantabria el primer menor extranjero procedente de Canarias de los 156 asignados por el Ministerio
  4. 4

    Benjamín pone este jueves en alerta roja a la costa cántabra con olas de 8 metros y rachas de 90 kilómetros por hora
  5. 5 Los tesoros del sabor cántabro
  6. 6

    Empotra su vehículo contra una pared de una vivienda en el centro de Los Corrales
  7. 7

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  8. 8

    Revilla se suma a la campaña para repatriar al vecino de Astillero enfermo en Vietnam: «Hay que hacer que vuelva a casa con su perrita»
  9. 9

    Las obras de los Jardines de Piquío se reanudarán el 3 de noviembre
  10. 10

    Detenido un grupo criminal por robar 600 kilos de cobre del alumbrado público

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La danza y el arte en movimiento, eje del programa del Centro Botín en noviembre

La danza y el arte en movimiento, eje del programa del Centro Botín en noviembre