El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los símbolo se repiten: el reloj de arena, la paloma de la paz, la balanza, la espada, las cadenas, la sabiduría... J.G.A./ J.O.
Dieciocho bajorrelieves

Desvelan la huella de Jesús Otero en el Palacio de Justicia

Las escenas del escultor en el edificio de la calle Alta, de 1960, reivindicadas en un libro de Javier Gómez-Acebo y Jesús Ortiz

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

Una obra ubicada en un edificio público, a la vista de todos, de un artista histórico. Y, sin embargo, desconocida, ignorada, casi invisible. Y lo ... que aún resulta más extraño, sin apenas referencias en el tiempo. La creación conforma un conjunto de bajorrelieves en el Palacio de Justicia de Santander y el creador es Jesús Otero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  2. 2

    Destrozos, suciedad y hasta un intento de ordeñar una vaca, saldo del botellón en Oyambre
  3. 3

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
  4. 4

    Llega la noche de la lluvia de estrellas
  5. 5

    El once del Racing toma forma
  6. 6

    El calor aprieta en Cantabria con 39,3 grados en Valderredible, y deja tormentas en la tarde
  7. 7

    «Escribo y tengo un huerto y en las dos tareas hay algo de resistencia»
  8. 8

    La campaña de control de velocidad deja en Cantabria más de medio millar de denuncias
  9. 9 Cruz Roja insta a los bañistas a que sigan las indicaciones de los socorristas con bandera roja
  10. 10

    Las familias piden a sindicatos y Educación un esfuerzo para evitar la huelga escolar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Desvelan la huella de Jesús Otero en el Palacio de Justicia

Desvelan la huella de Jesús Otero en el Palacio de Justicia