La «devoción, pasión y juego» de Fernando Bermejo alumbran la primavera en el MAS

En febrero del año 2023 Fernando Bermejo (Madrid,1949 /Esles, 2024) presentó un libro, 'Art Book', que reunía 22 de sus trabajos acompañados de una ... serie de textos del historiador de arte y crítico Fernando Zamanillo, también uno de sus grandes amigos, que se definió como un «itinerario de referencias». La obra, editada por la Bodega del Riojano y el MAS, era en verdad muy difícil de clasificar porque más allá de mostrar esos trabajos inéditos y que nunca habían visto la luz, el artista dio a conocer «un pequeño manual de arte muy resumido» a partir de su mirada personal. Pocos meses después de la presentación de esa obra, en mayo de 2024, Bermejo falleció en Esles de Cayón donde vivió y donde desarrolló la mayor parte de su densa y fructífera trayectoria.

Ahora el Museo de Arte Moderno (MAS) y la Fundación Caja Cantabria se unen para hacerle un gran homenaje que se materializará en dos exposiciones. La primera de ella, recién inaugurada en el Museo de Arte de Santander (MAS), lleva por título 'Fernando Bermejo (1949-2024). Art Book' y muestra por primera vez al público aquellas 22 pinturas que componen ese libro. En la Sala, el EspacioMeBAS del museo, se puede contemplar el Cristo Yacente del Pardo; a Neil Armstrong en la luna. La propia visión de 'Not to be reproduced' de Magritte; de la 'Cena de Emaús' de Caravaggio. A David Hockney y hasta la malvada madrastra de Blanca Nueves y a su creador Walt Disney entre otras obras icónicas de artistas desde la mirada del creador madrileño. Así, pintores, músicos, actores, cineastas, también personajes de ficción o animales y todos ellos, en distintas pinturas, pero con el mismo hilo conductor el libro 'Art' cuya cubierta aparece como elemento central o como detalle en todas y cada una de las pinturas. Todas las composiciones son las reinterpretaciones que Bermejo llevó a cabo de una serie de obras singulares o los universos creativos de los retratados «una evidencia de la admiración que sentía por cada uno de ellos y un homenaje constante a su creatividad», tal y como señala también Fernando Zamanillo.

LA EXPOSICIÓN 'Fernando Bermejo (1949-2024) Art Book'. Muestra por primera vez las doce obras que Fernando Bermejo incluyó en el libro 'Art Book' y en el que rinde homenaje a algunos de sus referentes.

Contenido Los doce cuadros, en blanco y negra, son pinturas sobre tabla y tienen un elemento común. Un libro, con el título 'art' aparece en todas ellas.

Fechas La exposición, organizada por el MAS y la Fundación Caja Cantabria, se podrá visitar en el EspacioMeBAS (Planta 1, Sala 4) del MAS y se podrá visitar hasta el día 8 de junio.

En la exposición 'Art Book' y todos los cuadros que la componen, pintura sobre tabla en blanco y negro, se desvela devoción, pasión, juego, ironía, homenaje, disciplina, inspiración en un itinerario de referencias, citas gráficas, huellas y rastros.

Nacido en Madrid (1949), Bermejo será siempre el pintor de Esles, donde desarrolló la mayor parte de su densa trayectoria de la que dejó constancia en varios países del mundo, bien en algunas bienales -como la de Alejandría- o en exposiciones individuales y colectivas. El dominio del paisaje, la creación de atmósferas, la reflexión poética ácida, el blanco y negro son algunas de sus señas como artista, un creador con un buen número de amigos y admiradores. Muchos de ellos -más de 200- acudieron el pasado viernes a la inauguración de la muestra, en un acto en el que además de la concejala de Cultura, Noemí Méndez y el director del Museo Salvador Carretero, también acudió su viuda María González Camino.

Pero este, es el primero de los grandes recuerdos al artista, ya que el próximo mes de mayo, el Casyc acogerá otra muestra sobre las cajas de luz del artista, en una producción ad hoc que también supondrá una mirada conjunta inédita de uno de los territorios creativos que configuraron la identidad de Fernando Bermejo.