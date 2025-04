Dieciséis artistas y más de una veintena de espacios trazan la octava edición de Arte Peatonal

Dieciséis artistas y más de una veintena de espacios. El nexo del arte con la vida cotidiana y el de los creadores con los ciudadanos, ... más el comercio local con la ciudad son los factores que definen y caracterizan la iniciativa colectiva 'Arte Peatonal' en Santander. Una cita que visibiliza desde la calle a través de los escaparates y los lugares urbanos tradicionales, la identidad creativa y el encuentro entre artistas y el habitante convertido en público potencial. El consolidado proyecto que encabeza Arantxa Vidal López-Tormos, que el pasado año incluso ha desembarcado en Bilbao con un modelo similar, afronta en mayo la octava edición. Desde Castelar y, por primera vez, avanza hasta la calle Rubio, sumando nuevos comercios, públicos y lenguajes. Un total de 22 escaparates se convierten, durante unas semanas, en ventanas abiertas con la participación de artistas de trayectorias diversas y miradas singulares. En el proyecto están implicadas las Concejalías de Comercio y Cultura en una muestra que se postula como «una forma de defender el valor del comercio tradicional, de revitalizar nuestras calles con propuestas que combinan sensibilidad, cercanía y compromiso».

Un relato coral bajo el título 'El Artista en el Escaparate'. El trayecto se iniciará en la calle Castelar de la mano de Rut Olabarri con 'Window happening' y Yeyo Riancho conduce a través de 'Calles estrechas' hasta la calle Cervantes, con parada en el 'Salón de belleza' de Casilda Pérez del Molino. Eduardo Sourrouille reflexiona sobre la representación del ser humano, interpreta su guión en el arte y también en su propia vida. La artista Miriam Ocariz sorprende con un 'Regalo para King Kong', Javier Lamela clava su mirada a través de los ojos del retrato de 'Federico', y David Cavas, en su interés por la denuncia social, explora la fotografía desde una perspectiva estética. Javier Velarde en su trabajo, a partir de libros deteriorados, crea sus 'paisajes domésticos'; papeles que se retuercen, superponen y entremezclan revelándose como verdaderos paisajes imprevisibles. Álvaro Espinosa desarrolla su trabajo 'How to forget you' dibujando con referencias muy personales y los traslada al cristal como si se tratase de la piel tatuada. 'Panteón de Soufflot', de Ignacio Goitia, se asoma al Paseo Pereda y la pintura de estilo gótico que muestra Marcos Castanedo reflexiona sobre la narración bíblica planteando un juego visual. Y Para Luzía Pedregal la pintura introduce al espectador en un bosque encantado. El próximo sábado, día 3, al mediodía, en Castelar se iniciará el trayecto tradicional por la ruta de Arte Peatonal. El comercio Milart será el punto de partida del recorrido por los escaparates. La agenda del mes proseguirá la mañana del día 10, frente al escaparate de Toni Baros donde los alumnos del artista Guillermo de Foucault del estudio Porbus participarán en una jornada de dibujo urbano. Finalmente, en la mañana del día 24, se abordará un nuevo recorrido desde Castelar. Los dibujantes del grupo 'Puntos de vista' participarán de una jornada en las calles del casco antiguo de Santander a cuyo término las obras serán expuestas en el escaparate de La Ruta del Vino.