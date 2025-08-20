El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La Sala Multiusos de Camaleño acogió la puesta de largo del certamen y, en detalle, Nacho Vigalondo. Pedro Álvarez

El director cántabro Nacho Vigalondo recibirá el premio honorífico del Festival de cine 'Rurales'

Más de 275 trabajos procedentes de todo el mundo participan este año en el certamen de Cine y Cortometraje en el Medio Rural y Natural de Espinama, que se celebra del 29 al 31 de este mes

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:35

El director y realizador cántabro Nacho Vigalondo recibirá el premio honorífico de 'Rurales', el Festival de Cine y Cortometraje en el Medio Rural y Natural ... de Espinama, cuya cuarta edición se celebrará del 29 al 31 de este mes. Más de 275 trabajos procedentes de todo el mundo participan este año en el concurso vinculado al festival que establece tres categorías: ficción y animación, documentales, y videoarte y nuevos lenguajes. Proyecciones, coloquios, rutas de montaña, encuentros con realizadores y música en directo entre otras actividades se celebrarán en el Salón Social de la Obra Pía de Espinama y su entono pero también en el Teleférico y el Parador de Fuente Dé. El cineasta torrelaveguense Manuel Gutiérrez Aragón y el periodista y escritor, Jesús Ruiz Mantilla, participarán en un coloquio tras la proyección del largometraje 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los vecinos de Vega de Liébana: «Si digo lo que pienso, me meten en la cárcel»
  2. 2 Una pitón se escapa por la ventana de un domicilio de Santander y aparece en una urbanización
  3. 3 Liébana lucha por retener el turismo
  4. 4

    «¡Madre mía!, cómo está Urgencias...»
  5. 5 El teleférico de Fuente Dé reabre y devuelve la confianza a Liébana
  6. 6

    Igual, sobre el parking de autocaravanas: «Estoy esperando a que se haga para tapar bocas»
  7. 7

    Gamesa Reinosa deja de fabricar generadores de eólica terrestre y reduce su plantilla eventual
  8. 8 Colindres cuenta las horas para las fiestas de San Ginés
  9. 9

    Guerras Cántabras, tercera generación
  10. 10

    Peio Canales, en los planes de la sub 21

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El director cántabro Nacho Vigalondo recibirá el premio honorífico del Festival de cine 'Rurales'

El director cántabro Nacho Vigalondo recibirá el premio honorífico del Festival de cine &#039;Rurales&#039;