El director cántabro Nacho Vigalondo recibirá el premio honorífico del Festival de cine 'Rurales'

El director y realizador cántabro Nacho Vigalondo recibirá el premio honorífico de 'Rurales', el Festival de Cine y Cortometraje en el Medio Rural y Natural ... de Espinama, cuya cuarta edición se celebrará del 29 al 31 de este mes. Más de 275 trabajos procedentes de todo el mundo participan este año en el concurso vinculado al festival que establece tres categorías: ficción y animación, documentales, y videoarte y nuevos lenguajes. Proyecciones, coloquios, rutas de montaña, encuentros con realizadores y música en directo entre otras actividades se celebrarán en el Salón Social de la Obra Pía de Espinama y su entono pero también en el Teleférico y el Parador de Fuente Dé. El cineasta torrelaveguense Manuel Gutiérrez Aragón y el periodista y escritor, Jesús Ruiz Mantilla, participarán en un coloquio tras la proyección del largometraje 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia.

La Sala Multiusos de Camaleño acogió ayer tarde la presentación de la programación de 'Rurales', una iniciativa de la compañía de artes escénicas y visuales Ruido Interno que se puso en marcha hace cuatro años «con la intención de acercar el cine al medio rural y llamar la atención sobre cómo la degradación del medio ambiente y el abandono de los pueblos pueden traer consigo daños irreparables».

En la puesta de largo se proyectó el popular documental 'Las que fueron a servir', de Patricia González Guerrero, y el vídeo 'Color verde digital. El futuro es hoy', firmado por los alumnos de segundo de Bachillerato de Artes del IES Manuel Gutiérrez Aragón, ganador del premio en el Concurso Objetivo Europa.

Entre las novedades, el certamen contempla la participación del pianista Jaime López que pondrá música en directo a la película de cine mudo 'El héroe del río', de Buster Keaton.

Todas las producciones que se proyectan hablan de naturaleza, de medio rural y de modos de vida respetuosos con el entorno. Ese es también un requisito para participar en el concurso que se convoca vinculado al festival y al que cada año se presentan más trabajos. De los poco más de 70 recibidos en 2022 se ha llegado a los 278 de este año, procedentes de lugares tan distantes como Honduras, Argentina, Corea del Sur, India, Kazajistán o Nueva Zelanda, entre otros países. De estos, 15 han llegado a la final de las tres categorías convocadas: ficción y animación, documentales, y nuevos lenguajes. Todos ellos se proyectarán en el salón social de la Obra Pía de Espinama reconvertido en sala de proyecciones, entre el viernes 29 y el sábado 30. Ese mismo día, a última hora, se anunciará el nombre de los ganadores.

Además de ese espacio, que se convertirá en el corazón del festival, 'Rurales' también ha programado actividades en el Parador de Fuente Dé, donde el público podrá disfrutar del proyecto inmersivo de realidad virtual 'Origen', de la argentina Emilia Sánchez Chiqueti; el Teleférico de Fuente Dé, en cuyo recorrido se escuchará el relato sonoro 'El fin del mundo', de Jesús Ruiz Mantilla; el Museo de la Montaña, donde se realizará una instalación artística de luz y sonido y el sábado, el concierto del grupo Music Time Machine.

A la presentación asistieron, acompañando a los representantes de Ruido Interno, Pilar Bahamonde, gerente de la Fundación Camino Lebaniego; Gustavo Merino, subdirector general de Control Ambiental de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente; Irene Díaz, gerente del Grupo de Acción Local de Liébana, y Valentín Aguado Quintial, responsable de Educación Ambiental de MARE. Oscar Casares, alcalde de Camaleño, disculpó su ausencia.

Rurales es un proyecto que cuenta con el patrocinio de la Fundación Camino Lebaniego, dentro de la programación de 'El Camino Continúa', además del apoyo económico de las Consejería de Cultura, Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través de MARE, el Ayuntamiento de Camaleño, la empresa privada Data SDR y la Agrupación de Empresarios de Hostelería del Valle de Camaleño.

También colaboran el Grupo de Acción Local de Liébana, Teleférico de Fuente Dé, Parador de Fuente Dé y 'Aselart'.

Dentro del marco de colaboración surgido hace dos años con el Festival de Cine de Santander se proyectará 'Otoño', de Anabel Díez y Luis Centurión, trabajo finalista del IV concurso de Cortometrajes de Medioambiente vinculado al festival santanderino, y también se mantiene la colaboración con el Festival de Encuentro de Arte Rural en Mazcuerras, Aselart.

El Festival de Cine y Cortometraje en el Medio Rural y Natural, 'Rurales', surgió en el año 2022 por iniciativa de Ruido Interno. Diez años antes nació el proyecto cultural de la compañía que dirige Juan Carlos Fernández Izquierdo para desarrollar su labor «en el campo de la gestión, realización, producción y fomento de actividades escénicas y audiovisuales». La inquietud artística y la trayectoria profesional de sus promotores lleva a la compañía a poner en marcha actividades relacionadas con el mundo audiovisual. Propuestas contemporáneas que parten de la realización y exhibición de obras teatrales y audiovisuales y de la formación centrada en la transmisión de conocimientos, la investigación y la difusión de los aspectos más interesantes de cada uno de estos procesos creativos.