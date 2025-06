La doble moral de 'La Regenta' cierra la temporada del Palacio de Festivales

En 1884, Leopoldo Alas Clarín publicó la que está considerada como una de las mejores novelas de la literatura española contemporánea, 'La Regenta', una historia ... sobre el enfrentamiento entre la pasión desbordada de los deseos y del amor frente a las cadenas de la moral social provinciana y la traición. La adaptación teatral de esa obra, la primera que sigue fielmente el texto original del escritor, cierra este fin de semana la programación del Palacio de Festivales de esta temporada y lo hace con una coproducción del Teatro Fernán Gómez, el Centro Cultural de la Villa y Secuencia 3 que ha escrito Eduardo Galán y que dirige Helena Pimienta.

Ambientada en la ciudad de Vetusta, 'La Regenta' es una obra naturalista que retrata con dureza el ambiente de una ciudad de provincias dominada por una clase alta ociosa y un clero que impone una moral hipócrita y asfixiante, tal y como explican desde la producción. Ana Ozores, su protagonista, está casada con don Víctor Quintana, antiguo regente de la Audiencia de Vetusta, mayor que ella, vive agobiada en su matrimonio, debido a su frustración, y es atrapada por don Álvaro, el donjuán de la ciudad, y por su propio confesor, don Fermín de Pas, quien anhela convertirla en su esposa.

LA OBRA 'La Regenta' Adaptación deEduardo Galán de la novela de Clarín que dirige Helena Pimienta.

Intérpretes Ana Ruiz, Álex Gadea, Joaquín Notario, Jacobo Dicenta, Pepa Pedroche, Francesc Galcerán, Lucía Serrano y Alejandro Arestegui.

Funciones Viernes y sábado, a las 19.30 horas, en la Sala Pereda.

En la adaptación teatral, y tal y como señala Eduardo Galán se defiende el derecho de la protagonista a elegir su destino, «aunque este no coincidía con la moral reinante en su época», por lo que será castigada con el desprecio, el abandono y un final de trágica soledad. «He creído oportuno enfocar la historia desde el punto de vista de Ana Ozores. Para ello me he servido de dos recursos teatrales muy de nuestro tiempo: el flashback y los fragmentos narrativos en los que Ana nos descubre su yo más íntimo y oculto. El lenguaje de los diálogos conserva el sabor a época y el estilo de Clarín a la vez que evita arcaísmos y sintaxis antigua para acercar el texto a nuestro tiempo» termina diciendo Galán.

La directora por su parte, asegura que «'La Regenta'es una novela inmensa en todos los sentidos. Llevarla al teatro se antoja una tarea casi imposible, pero una vez tomada la decisión se hace necesario responder a la pregunta de si vamos a ser fieles al texto de Clarín. La respuesta es sí». Así, el público se encontrará con una obra «necesariamente condensada», en la que aparece todo lo que cuenta Clarín, pero sobre todo, incide en cómo lo cuenta. «El teatro nos permite trasladar palabras a imágenes -continúa la directora - a gestos, a inflexiones de voz a movimientos internos o externos de los personajes, a espacios poéticos...»

Y en el escenario, los intérpretes: Ana Ruiz, Álex Gadea, Joaquín Notario, Jacobo Dicenta, Pepa Pedroche, Francesc Galcerán, Lucía Serrano y Alejandro Arestegui dan vida a ese universo conservador, que vive en una doble moral y en el que el enfrentamiento entre la pasión desbordada y las cadenas que impone esa sociedad provinciana están a flor de piel.

El Palacio de Festivales volverá a ofrecer su propia temporada en septiembre, pero la actividad continuará en sus salas con dos de las citas musicales más consolidadas en Cantabria. En julio, del 2 al 27, los participantes del Encuentro de Música y Academia de la Fundación Albéniz, que preside Paloma O'Shea, mostrarán su joven talento con una serie de conciertos que tendrán lugar en este mismo Palacio que también será, del 1 al 31 de agosto, escenario principal de los espectáculos del Festival Internacional de Santander (FIS).