El director cántabro Richard Zubelzu durante el estreno del documental en los cines Verdi de Madrid. Alberto Ortega

El documental 'Reinosa 1987: El precio de la reconversión industrial' llega a Santander

El documental dirigido por Richard Zubelzu, tras su estreno en Madrid, continúa su recorrido y se proyectará mañana en doble pase en los Cines Embajadores Santander

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

El documental 'Reinosa 1987: El precio de la reconversión industrial' del realizador cántabro Richard Zubelzu llega mañana a los Cines Embajadores de Santander tras su ... estreno en Madrid donde recibió una gran acogida. Este periplo recala en los Cines Embajadores de Santander. 'El precio de la reconversión industrial' esuna producción que narra con rigor y emoción los acontecimientos que marcaron a toda una comarca durante los conflictos laborales de finales de los años ochenta.

