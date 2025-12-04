El Dúo Pathos hace sonar sus 'Diálogos' en el ciclo Jóvenes Intérpretes del Casyc

El Dúo Pathos, integrado por los violonchelistas Guillermo García Gamaza y Carmen Hernández Bellas, protagonizan hoy el nuevo concierto del ciclo Jóvenes Intérpretes, que ... se celebrará, desde las 19,30 horas, en el Casyc Up de la Fundación Caja Cantabria. Bajo el epígrafe 'Diálogos' se propone «un viaje musical a través del tiempo y los estilos, donde el violonchelo se convierte en la voz de una conversación sin palabras». Guillermo García Gamaza y Carmen Hernández Bellas trazarán un recorrido sonoro que abarca desde la profundidad del Barroco hasta la frescura de la música popular y la vanguardia de la composición moderna. Cada obra es un nuevo intercambio, un diálogo entre épocas, culturas y emociones. «Un concierto donde la tradición y la innovación se encuentran en un lenguaje común: la música».

Carmen Hernández realiza sus estudios superiores en el conservatorio del Principado de Asturias bajo la tutela del violonchelista Viguen Sarkissov Durante el periodo de formación ha recibido clases de figuras como Wolfgang Boetcher, David Geringas, Peter Maiz, Monika Lesskovar, Heime Müller, Eberharl Feliz, o Peter Bruns entre otros. La intérprete ha colaborado con agrupaciones orquestales y de cámara como la Sinfónica de Galicia, Philarmonische Orchesta Lübeck, Hamburger Camerata, Orquestra do Norte, Ensemble Reflektor, o Delica chamber Orchestra. Desde 2020 hasta la actualidad combina su actividad musical con la docencia en diferentes conservatorios nacionales.

Por su parte, Guillermo García Gamaza inicia su formación musical en el Conservatorio Jesús de Monasterio de Santander. Completa sus estudios superiores en el Conservatorio del Principado de Asturias y prosigue su formación en la Universidad de Karlsruhe. Más tarde, se especializa en violonchelo barroco. Ha sido becado en varias ocasiones por la Fundación Botín y ha formado parte de agrupaciones como la Joven Orquesta de Euskadi, la Joven Orquesta de Cantabria y la Joven Orquesta Sinfónica de Soria. Además, ha colaborado con prestigiosas orquestas profesionales, entre ellas Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y la Orquesta Ciudad de Almería. Desde 2016, compagina su actividad interpretativa con la docencia, impartiendo clases en diversos conservatorios nacionales.