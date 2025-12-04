El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Dúo Pathos. F. C.

El Dúo Pathos hace sonar sus 'Diálogos' en el ciclo Jóvenes Intérpretes del Casyc

Guillermo García Gamaza y Carmen Hernández Bellas trazan un recorrido sonoro que abarca desde la profundidad del Barroco hasta la frescura de la música popular

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

El Dúo Pathos, integrado por los violonchelistas Guillermo García Gamaza y Carmen Hernández Bellas, protagonizan hoy el nuevo concierto del ciclo Jóvenes Intérpretes, que ... se celebrará, desde las 19,30 horas, en el Casyc Up de la Fundación Caja Cantabria. Bajo el epígrafe 'Diálogos' se propone «un viaje musical a través del tiempo y los estilos, donde el violonchelo se convierte en la voz de una conversación sin palabras». Guillermo García Gamaza y Carmen Hernández Bellas trazarán un recorrido sonoro que abarca desde la profundidad del Barroco hasta la frescura de la música popular y la vanguardia de la composición moderna. Cada obra es un nuevo intercambio, un diálogo entre épocas, culturas y emociones. «Un concierto donde la tradición y la innovación se encuentran en un lenguaje común: la música».

