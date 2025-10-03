El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Eduardo Noriega, en una escena de 'Parecido a un asesinato' que se rodó entre Valencia y el Pirineo de Huesca. DM

Eduardo Noriega regresa al cine español con un thriller sobre el amor obsesivo

El cántabro estrena 'Parecido a un asesinato', junto a Blanca Suárez y Tamar Novas, mientras mantiene su presencia en televisión en la nueva entrega de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Eduardo Noriega vuelve a las pantallas españolas con 'Parecido a un asesinato', un thriller psicológico dirigido por Antonio Hernández y basado en la novela homónima ... de Juan Bolea. El filme, que llega hoy a las salas de cine, supone el reencuentro del actor cántabro con una producción nacional después de encadenar varios proyectos europeos en los últimos años, y lo hace acompañado por Blanca Suárez y Tamar Novas en un relato donde el pasado se convierte en una amenaza latente. La película explora la vida de una familia atrapada por las heridas de ayer, incapaz de construir una nueva realidad. Hernández, autor también de 'En la ciudad sin límites', reflexiona sobre los límites entre el amor y la obsesión.

