Eduardo Noriega regresa al cine español con un thriller sobre el amor obsesivo

Eduardo Noriega vuelve a las pantallas españolas con 'Parecido a un asesinato', un thriller psicológico dirigido por Antonio Hernández y basado en la novela homónima ... de Juan Bolea. El filme, que llega hoy a las salas de cine, supone el reencuentro del actor cántabro con una producción nacional después de encadenar varios proyectos europeos en los últimos años, y lo hace acompañado por Blanca Suárez y Tamar Novas en un relato donde el pasado se convierte en una amenaza latente. La película explora la vida de una familia atrapada por las heridas de ayer, incapaz de construir una nueva realidad. Hernández, autor también de 'En la ciudad sin límites', reflexiona sobre los límites entre el amor y la obsesión.

Eduardo Noriega, que interpreta al marido del personaje de Suárez, conecta con esa idea y matiza que el afecto, llevado al extremo, puede convertirse en un arma de doble filo. «A veces nos obsesionamos con alguien y ese exceso de querer protegerlo es más destructivo que amoroso», afirma en declaraciones a la agencia Europa Press. Para el actor, la película plantea cómo las buenas intenciones pueden derivar en consecuencias dolorosas, y cómo el peso de los traumas no desaparece por voluntad propia. «Cuando no está bien sellado y asimilado, el pasado vuelve con fuerza y desestabiliza», apunta.

'Parecido a un asesinato' Temática Thriller

País España, 2025

Director Antonio Hernández

Reparto Blanca Suárez, Eduardo Noriega y Tamar Novas.

Duración 111 minutos.

Salas Cinesa

El largometraje se inserta, además, en un contexto donde el auge del true crime parece competir con la ficción. Sin embargo, el actor rechaza esa supuesta amenaza. «El suspense del thriller de ficción no es comparable al del true crime», defiende Eduardo Noriega, quien sostiene que la libertad creativa de un guion permite un tipo de tensión distinta, imposible de replicar en la crónica de un caso real.

La película juega también con la ambigüedad de la verdad. «La mayoría de las discusiones vienen porque los mismos hechos los vemos de forma diferente», sostiene el actor, convencido de que 'Parecido a un asesinato' invita al espectador a cuestionarse qué versión de los hechos resulta válida.

Para Noriega, el estreno de esta película rodada entre Valencia y el Pirineo de Huesca tiene un valor añadido: se trata de su regreso a la gran pantalla en España en un momento en que su nombre también circula en televisión gracias a su incorporación a la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', donde comparte reparto con Norman Reedus.