«Nos encantan las comedias románticas de televisión» La actriz cántabra Marta Hazas vuelve a televisión, en horario de máxima audiencia, con la serie 'Pequeñas coincidencias' que se emitirá desde mañana en Antena 3 ROSA RUIZ Santander Domingo, 1 septiembre 2019, 18:02

Marta Hazas (Santander, 1977) confiesa que le «encantan» las comedias románticas y que no le importa volver a verlas todas las que veces que las reponen en televisión. A partir de mañana será ella misma la protagonista de una de ellas: 'Pequeñas coincidencias' que se tras su exitoso paso en Amazon Prime se pasará todos los lunes en abierto en Antena 3 y en horario de máxima audiencia.

«Es una historia para divertirte, emocionarte y disfrutar de un buen guión con el que identificarte», asegura sobre este trabajo, una creación de su marido Javier Veiga, coprotagonista también de la serie.

La santanderina acaba de terminar el rodaje del final de 'Velvet Colección', que cerrará para siempre la historia de las galerías de moda. «Yo creo que es un final muy redondo y lo que hemos contado en siete temporadas queda muy bien cerrado», afirma algo triste por despedirse de Clara Montesinos, un personaje al que ha cogido muchísimo cariño, pero sin mucho tiempo para lamentaciones pues ya está inmersa en la grabación de la segunda temporada de 'Pequeñas coincidencias', que acaba de ser nominada junto a 'Fleabag' como Mejor Comedia en los Seoul Internatioinal Drama Awards.

«El primer capítulo sabe a poco, te deja con ganas de más. A partir de ahí la trama vuela»

¿Y cuál es el argumento? Marta acaba de inaugurar su propia boutique de vestidos de novia. Javi es un crítico gastronómico reconocido en su campo. No se conocen ni tienen nada en común. Sólo se parecen en una cosa: su mayor preocupación es mirarse el ombligo y disfrutar de la vida… Y ninguno de los dos tiene la mínima intención de complicarse la vida con nada, y mucho menos con nadie. Pero ya se sabe: «la intención» no es lo único que cuenta. Ni a Marta ni a Javi se les ha pasado jamás por la cabeza la idea de ser padres… hasta ahora. Ambos se encuentran de pronto ante la duda existencial de tener o no tener hijos.

«Hemos hecho la historia que queríamos contar. Ojalá en abierto tenga la misma repercusión que en la plataforma», señala la actriz la que el pasado mes de abril representó junto a Unax Ugalde la obra 'Si no te hubiera conocido', en el Palacio de Festivales.

Reparto

Según dice una gran parte del éxito de 'Pequeñas coincidencias', cuya primera temporada se resuelve en ocho capítulos y que es una producción propia de Medio Limón junto a Onza producciones, Atresmedia Estudios y Amazon, está en el «gran equipo técnico y artístico que la forma» y «con el vamos a seguir creciendo en la próxima temporada».

En el reparto, además de Marta Hazas y Javier Veiga están nombres de peso en televisión como Mariano Peña, Loles León, Alicia Rubio, Juan Ibañez, José Troncoso, Touriñan, Tomás Pozzi, Juan López Tagle, Unax Ugalde, Álvaro Balas, Lucía Balas. « Y cameos muy divertidos como los que hacen Marta Torné, Alfonso Bassave, Lara de Miguel», desvela la santanderina quien insiste en lo «onírica y colorista» de esta comedia romántica.

Y por último, Marta Hazas avisa: «El primer capítulo sabe a poco, te deja con ganas de más. A partir de ahí las historias, los enredos y las tramas vuelan».