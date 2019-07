Eötvos: me encanta trabajar con jóvenes músicos, ofrecen más posibilidades Daniel Pedriza El concierto inaugural del XIX Encuentro de Música y Academia mostrará al Péter Eötvös compositor, director y profesor DM . Santander Viernes, 5 julio 2019, 18:51

El director de orquesta y compositor húngaro Péter Eötvös ha hecho gala este viernes de su faceta más pedagógica y ha subrayado que le «encanta» trabajar con músicos jóvenes, porque ofrecen «muchas más posibilidades» que los veteranos.

Eötvös prepara ya en Santander el concierto inaugural de la nueva edición del Encuentro de Música y Academia, donde dirigirá este domingo, 7 de julio, sobre el escenario de la sala Pereda del Palacio de Festivales de Cantabria a la Orquesta Freixenet, formada por jóvenes músicos.

El director húngaro ha presentado este viernes ese concierto inaugural, junto a la presidenta de la Fundación Albéniz, Paloma O'Shea; al director artístico del Encuentro, su compatriota y también músico Péter Csaba, y a la concejala de Cultura de Santander, María Luisa Sanjuán.

Eötvös desempeñará el papel de compositor residente de la décimo novena edición del Encuentro de Música y Academia de Santander, donde participará en la formación de algunos de los mejores estudiantes de las escuelas de música de Europa y mantendrán distintos contactos con el público.

Este evento reunirá a lo largo de julio a 68 jóvenes músicos de 27 nacionalidades, pertenecientes a las once escuelas europeas de música asociadas (París, Budapest, Helsinki, Bruselas, Londres, Berlín y Madrid), que participarán en clases magistrales a cargo de importantes maestros y en conciertos de cámara.

En rueda de prensa, el maestro húngaro ha repasado el programa del concierto inaugural, que se abrirá con 'The glinding of the eagle in the skies', una obra suya en la que usa el vuelo del águila como una metáfora de la libertad, según ha explicado.

La orquesta, acompañada por el joven violinista venezolano Giovanni Guzzo, interpretará después el concierto para violín y orquesta de Beethoven, un compositor con el que ha señalado que está «muy familiarizado» y que conoce desde su juventud.

La actuación se cerrará con 'Petruska', de Stravinsky, en su versión de 1947, que para Péter Eötvos es «la mejor» para orquesta y que considera que los jóvenes músicos tienen que conocer.

«Me encanta trabajar con jóvenes, es una situación completamente diferente a los adultos, ofrecen muchas más posibilidades y me encanta poderlos ayudar técnicamente y ponerles en contacto con la música», ha resumido Eötvos, quien se ha mostrado «feliz» de estar por cuarta vez en España, la primera fuera de Madrid.

El también director y compositor Peter Csaba ha abundado en la importancia de la formación de los jóvenes músicos y ha destacado que los que participan en este encuentro que se desarrollará a lo largo del mes de julio consideran «un regalo» poder estar a las órdenes de su compatriota.

La presidenta de la Fundación Albéniz, Paloma O'Shea ha destacado la faceta como director de Eötvos, al que ha valorado como el «mejor» compositor del momento, pero ha alabado también su labor pedagógica en la formación de los jóvenes músicos a través de su fundación.