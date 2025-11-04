El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'JaJiLé, el cerdito verde azul' de La Carreta teatro abre el ciclo. E.M.

Escena Miriñaque refuerza este mes con tres espectáculos su nuevo 'Children Planet'

Compañías de la Comunidad Valenciana y Asturias protagonizan un programa ecléctico destinado a un público familiar con obras con títeres y teatro visual

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Es uno de los ciclos clásicos de la escena del otoño. En su esencia el objetivo es «crear un ambiente de hogar y generar tiempo ... de calidad en familia». 'Children Planet' alcanza su 19ª edición y cuenta con una programación ecléctica destinada a un público familiar con obras con títeres y teatro visual con el entretenimiento como eje común. Escena Miriñaque propone así, durante este mes de noviembre, una docena de funciones -seis serán abiertas al público y otras tantas en campaña escolar- para niños y jóvenes. El programa comprende tres espectáculos familiares cuyas compañías son de la Comunidad Valenciana y Asturias. El ciclo cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, a través de la Sociedad Regional, el Inaem y la Red de Teatros Alternativos.

