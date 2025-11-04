Escena Miriñaque refuerza este mes con tres espectáculos su nuevo 'Children Planet'

Es uno de los ciclos clásicos de la escena del otoño. En su esencia el objetivo es «crear un ambiente de hogar y generar tiempo ... de calidad en familia». 'Children Planet' alcanza su 19ª edición y cuenta con una programación ecléctica destinada a un público familiar con obras con títeres y teatro visual con el entretenimiento como eje común. Escena Miriñaque propone así, durante este mes de noviembre, una docena de funciones -seis serán abiertas al público y otras tantas en campaña escolar- para niños y jóvenes. El programa comprende tres espectáculos familiares cuyas compañías son de la Comunidad Valenciana y Asturias. El ciclo cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, a través de la Sociedad Regional, el Inaem y la Red de Teatros Alternativos.

Ampliar 'La reina pirata' de la compañía Arden Producciones (Comunidad Valenciana). e E. M.

La primera de las propuestas, 'JaJiLé, el cerdito verde azul', se celebra este domingo, día 9, a las 12 y a las 17 horas. Es una obra de teatro con títeres de la compañía La Carreta Teatro (Comunidad Valenciana), pieza con una duración de 45 minutos y recomendada a partir de los cuatro años. Asimismo, los escolares podrán presenciarlo el lunes día 10 a las 10.30 y a las 12 horas. «Un jabalí gordito y gris sueña con ser diferente y, mágicamente, sus deseos se hacen realidad. Adquiere el maravilloso color verde azul de un pez, el esbelto y largo cuello de la jirafa y la majestuosa y sedosa melena del león». En busca de respuestas, se plantea un viaje lleno de aventuras que lo llevará hasta la ciudad, donde finalmente aprenderá a aceptarse tal y como es.

La segunda cita 'La reina pirata', el domingo 16 a las 12 y a las 17 horas, es una obra de la compañía Arden Producciones (Comunidad Valenciana) con una duración de 55 minutos y la edad recomendada a partir de los cinco años. También estará disponible para los alumnos de Primaria el lunes 17 a las 10.30 y a las 12 horas. En el año 1587, el corsario Will el Bardo es abandonado por su tripulación en medio del océano. Tras una terrible tormenta, su barco naufraga y acaba en una isla desierta, acompañado, únicamente, por un misterioso grumete. Juntos emprenderán la búsqueda de uno de los mayores tesoros escondidos en los mares del Caribe. «Una historia llena de secretos, donde nada es lo que parece».

La tercera cita, 'El jorobado', recala en el ciclo el domingo 23 a las 12 y a las 17 horas y es obra de la compañía Saltantes Teatro (Asturias). Tiene una duración de 55 minutos y la edad recomendada es a partir de los seis años. La catedral de Notre Dame, uno de los símbolos culturales de occidente, está envuelta en llamas. Los fantasmas, que habitan entre sus piedras, se materializan y luchan por cambiar lo que la historia les depara.

Dentro de las campañas escolares, también se podrá disfrutar de 'Nilu', el viernes día 28, a las 10.30 y a las 12 horas. Nilu significa agua en el sur de la India, donde no hay agua. «Un viaje de resiliencia, búsqueda y amistad que invita a reflexionar sobre nuestra relación con el agua y a tomar conciencia de la necesidad de preservar y proteger este tesoro incalculable para las futuras generaciones». Una propuesta familiar que «combina las artes circenses con magia, el teatro de objetos y la música en directo».

Miriñaque pertenece a la Red de Teatros Alternativos, lo que le permite presentar obras tanto de compañías consolidadas como de creadores emergentes de todo el país, «una red que promueve la innovación y la sostenibilidad dentro del ecosistema cultural de Cantabria».