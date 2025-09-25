El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'SUM' de Baychimo Teatro de sombras y audiovisual. Café de las Artes

Escena Miriñaque, La Teatrería de Ábrego y Café de las Artes, eje de la creación alternativa en Cantabria

Los tres espacios y compañías, que vinculan su actividad a través de la Red de Teatros Alternativos, presentan sus programas de otoño

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:19

«Tres espacios, una escena: la fuerza de la creación alternativa en Cantabria» es el lema que preside y refleja la actividad cultural, y escénica ... en particular, de las compañías Escena Miriñaque (EM), La Teatrería de Ábrego y Café de las Artes Teatro (CdAT). Sus respectivos espacios forman parte de la Red de Teatros Alternativos, que conecta a salas de todo el país y les permite traer a Cantabria espectáculos de compañías consolidadas y emergentes. A nivel regional, han impulsado de manera conjunta Refugios de Creación, una red cántabra que promueve la innovación y el apoyo mutuo entre artistas, consolidando un ecosistema cultural sostenible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2 Cancelado el concierto de Medina Azahara en Reinosa por problemas de salud de su vocalista
  3. 3 La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
  4. 4

    Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo
  5. 5

    Veintiún arquitectos pugnan por las dos plazas convocadas por el Ayuntamiento
  6. 6

    Condenan a una mujer y a dos familiares por una denuncia falsa de amenazas contra su expareja
  7. 7

    El turismo de hotel toca techo en verano, donde apenas hay ya margen de mejora
  8. 8

    Kevin Díaz, del restaurante Casa Lucita, se proclama Mejor Cocinero de Cantabria 2025
  9. 9 La primera nevada sorprende en los Picos de Europa en pleno septiembre
  10. 10

    Reocín construirá una pared vertical de 235.000 euros con los restos del torreón de Villapresente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Escena Miriñaque, La Teatrería de Ábrego y Café de las Artes, eje de la creación alternativa en Cantabria

Escena Miriñaque, La Teatrería de Ábrego y Café de las Artes, eje de la creación alternativa en Cantabria