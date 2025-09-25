Escena Miriñaque, La Teatrería de Ábrego y Café de las Artes, eje de la creación alternativa en Cantabria

«Tres espacios, una escena: la fuerza de la creación alternativa en Cantabria» es el lema que preside y refleja la actividad cultural, y escénica ... en particular, de las compañías Escena Miriñaque (EM), La Teatrería de Ábrego y Café de las Artes Teatro (CdAT). Sus respectivos espacios forman parte de la Red de Teatros Alternativos, que conecta a salas de todo el país y les permite traer a Cantabria espectáculos de compañías consolidadas y emergentes. A nivel regional, han impulsado de manera conjunta Refugios de Creación, una red cántabra que promueve la innovación y el apoyo mutuo entre artistas, consolidando un ecosistema cultural sostenible.

Bajo este paraguas afrontan sus respectivas programaciones de otoño presentadas conjuntamente. En su declaración de intenciones subrayan que Cantabria «respira cultura gracias a una escena alternativa vibrante y diversas». Son tres proyectos independientes que, aunque distintos en su trayectoria, comparten un mismo compromiso: «Acercar las artes escénicas a la comunidad y dar voz a propuestas contemporáneas que transforman el territorio».

En el caso de Escena Miriñaque, con más de 20 años de experiencia, es un referente nacional en la creación para la primera infancia y la juventud. Su trabajo constante en formación, exhibición y mediación artística le ha valido el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en 2024. Además, impulsa a las nuevas generaciones con iniciativas como la Lanzadera de Artistas, que abre camino a creadores emergentes.

La Teatrería de Ábrego, con sede en Oruña de Piélagos, espacio concebido como «laboratorio de riesgo y libertad creativa», se ha convertido en un refugio imprescindible para propuestas minoritarias y jóvenes talentos internacionales. Su apuesta por la independencia artística y las sinergias entre creadores y público aporta a Cantabria un punto de vista alternativo y necesario dentro del panorama cultural regional. Reconocida por la Unesco participa activamente en el Foro Monodrama del Instituto Internacional del Teatro.

Por su parte, Café de las Artes Teatro (CdAT), con 16 años de recorrido, se ha consolidado como un faro de las artes escénicas contemporáneas. Su programación multidisciplinar y su intensa labor de mediación ciudadana han acercado la cultura a públicos diversos, a la vez que han proyectado a Cantabria en Europa a través de festivales, residencias y proyectos internacionales financiados por Europa Creativa, Erasmus+ K2 y Unicon.

Más allá de su actividad individual, los tres espacios comparten ese vínculo a través de la Red de Teatros Alternativos, que conecta a salas de todo el país y les permite traer a Cantabria espectáculos de compañías consolidadas y emergentes. Independientes, comprometidos y en red, demuestran que «la creación escénica alternativa no solo es posible, sino que es transformadora, sólida y capaz de proyectar a Cantabria al mundo».

Del 5 de octubre al 28 de diciembre Escena Miriñaque ofrecerá 31 funciones, de las cuales 23 serán abiertas al público y 8 en campaña escolar. Su programación se estructura en tres ciclos: La Alternativa: dirigido a público juvenil y adulto, con propuestas de teatro y danza contemporánea dentro del programa Danza Viva. Destacan obras como 'Viaje al profundo Norte' (Teatro del Norte), 'Herecomes your man' (Tarambana Espectáculos) o 'Gloria Bendita' (Arteria Producciones).

Escena Miriñaque apuesta también por la danza contemporánea a través de Danza Viva, en colaboración con el Ayuntamiento de Santander. La propuesta incluye el taller 'Bailando emociones', impartido por Lorena Fernández, que invita a las familias con niños y niñas de entre 3 y 5 años a explorar la creatividad a través del movimiento. La compañía Zig-Zag Danza presenta su obra 'Disonancias v_18', una pieza que reflexiona sobre el peso de la memoria y la imposibilidad de alterar lo ya vivido, destinada a público joven y adulto.

El ciclo se completa con 'La noche y la luna', de Provisional Danza, bajo la dirección de Carmen Werner, Medalla deOro al Mérito en las Bellas Artes y Premio Nacional de Danza, que ofrece una poética mirada sobre los símbolos íntimos que nos acompañan en la vida. ●

Children Planet: teatro familiar con títeres, circo y teatro visual, con compañías como La Carreta Teatro (Jajilé, el cerdito verde azul), Arden Producciones (La Reina Pirata) e Iguana Teatre (Hannah de los tres países).

Y● Meeting Baby: propuestas para la primera infancia, con espectáculos de danza, narración, teatro participativo y visual. En este ciclo se incluye la creación propia 'Cucú Haiku', galardonada con el Premio Fetén 2013 y el Premio Pecca 2012 que cuenta con el apoyo de la Fundación Santander Creativa.

La Teatrería de Ábrego ha previsto del 25 de octubre a finales de noviembre la undécima edición de Mujeres que cuentan, la cita de la diversidad de lenguajes y contenidos que da voz a creadoras de todo el mundo en Oruña de Piélagos. Este año son artistas procedentes de seis países de Europa y América las que presentan sus creaciones en una torre de babel escénica en la que todo está permitido y en la que se prestará especial atención, a las desigualdades sociales por motivos de género y a la violencia machista en diferentes partes del mundo. País Vasco, Madrid, y Cantabria son las comunidades invitadas en esta edición, junto a artistas procedentes de EE UU, Italia, Alemania, Colombia y Venezuela.

Otras representaciones están previstas el 12de diciembre con 'El arte secreto de los gusanos', un monólogo escrito para una actriz. El proyecto nace de una sensibilidad compartida, entre el director y dramaturgo Anthony Mathieu y la actriz Alicia Trueba, cuyas trayectorias convergen desde 2018. El 27 de ese mes tendrá lugar el estreno de 'Antigona en llamas' con María Vidal

Finalmente, el Café de las Artes abrirá su programación de otoño este viernes con el Ciclo Fronterizo y el montaje 'La intérprete' de La imperfecta. Ya el próximo 3 de octubre con Sofía Gabanna y su Gira Sideral. El Circuito Artistas en ruta de AIE recala así en el espacio santanderino. La música de Sofía Gabanna ofrece un rap combativo, elegante, enérgico, directo y reflexivo. Partiendo del rap clásico, su sonido se inspira y complementa de otros géneros también. A partir de ahí, el Café da cabida al resto de propuestas del Ciclo Fronterizo. 'Parkking' de la Compañía El Pacto es la primera de una decena de propuestas que se sucederán hasta finales de mes. Asimismo, el espacio ubicado en la calle Juan A. Gutiérrez de la Concha, afrontará una oferta de espectáculos tanto para el público familiar como adulto, que abarcan teatro de texto, de objetos, musical, danza contemporánea, o conciertos., entre otros formatos y lenguajes. Este otoño, asimismo, durante el mes de octubre se incluirán «dos espectáculos teatrales contemporáneos dirigidos a alumnado de secundaria». Además de conciertos y muestras de residencia.