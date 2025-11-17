El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Nuria Labari. Lisbeth Salas

La escritora santanderina Nuria Labari presenta su libro 'La amiga que me dejó'

La Vorágine acoge el próximo viernes la puesta de largo de este ensayo, 'Anatomía de una ruptura',sobre el duelo «cuando una amistad importante te abandona»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Su nueva obra nace de una experiencia personal. La amistad, un tema apenas tratado en la literatura y la sociedad, es el eje emocional ... de su breve ensayo: 'La amiga que me dejó' (EnDebate). Es el último libro de Nuria Labari (Santander, 1979), en realidad el duelo y el fin de una amistad. La Vorágine acogerá el próximo viernes, día 21, la puesta de largo de la obra que lleva como epígrafe complementario y significativo, 'Anatomía de una ruptura'. Labari, afincada en Madrid, regresa con el último fruto de su escritura. El reto de adentrarse en «ese fin de la amistad que ocurre ante los ojos de todos sin que nadie mire en el centro del dolor que supone esa pérdida o le ponga palabras». Ante esa herida abierta, no hay relatos ni espacios de duelo ni de alivio. Su libro es «la anatomía de una aflicción», la que tiene lugar cuando una amistad importante («puede que la más importante», en el caso de Labari) te abandona. Y es también «una reflexión profunda sobre el sentido de la amistad, desde su principio hasta su final». «Una amiga es eso, una red extendida a un milímetro de la tierra seca: un milagro», escribe Labari.

