La escultura de Iker Mugarra forma parte de la exposición actual que lleva por título 'Instantes'. Luis Palomeque

El Espacio de Arte Contemporáneo de Reocín llega a la mayoría de edad como referente expositivo

El centro de Villapresente cierra su temporada expositiva con la muestra 'Instantes', de Iker Mugarra, y presenta un calendario de 2026 que confirma su proyección nacional

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Las pinturas y una pieza escultórica de Iker Mugarra ocupan hasta el 19 de diciembre el patio central del Espacio de Arte Contemporáneo de Reocín, ... en las Antiguas Escuelas Pías de Villapresente, un lugar que en los últimos 18 años se ha convertido en un referente de la creación. La exposición, titulada 'Instantes', pone fin a una temporada que comenzó en marzo con 'Paisajes Vividos', de Juan Ignacio Goitia, y continuó con muestras del trabajo de Guillermo Sedano, Manuel Castillero y Diego Canca.

