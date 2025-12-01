El Espacio de Arte Contemporáneo de Reocín llega a la mayoría de edad como referente expositivo

Las pinturas y una pieza escultórica de Iker Mugarra ocupan hasta el 19 de diciembre el patio central del Espacio de Arte Contemporáneo de Reocín, ... en las Antiguas Escuelas Pías de Villapresente, un lugar que en los últimos 18 años se ha convertido en un referente de la creación. La exposición, titulada 'Instantes', pone fin a una temporada que comenzó en marzo con 'Paisajes Vividos', de Juan Ignacio Goitia, y continuó con muestras del trabajo de Guillermo Sedano, Manuel Castillero y Diego Canca.

El edificio, del siglo XVIII, fue reconvertido en 2017 por el Ayuntamiento de Reocín con la colaboración del Gobierno de Cantabria en un centro cultural que acoge exposiciones, conciertos, talleres y conferencias. La obra fue ejecutada por la Escuela Taller del municipio, y desde entonces al frente del espacio está Francisco Javier Sampedro, un conserje visionario que vio desde el primer día las posibilidades del lugar, sobre todo del patio central, para acercar el arte contemporáneo al entorno rural.

Los datos Exposición actual 'Instantes' del artista vizcaíno Iker Mugarra. Permanecerá abierta hasta el 19 de diciembre y se compone de pinturas y una escultura de carácter figurativo con diversas técnicas y estilos.

Próximas exposiciones La sala volverá a abrir en marzo del próximo año con los trabajos de Susana Ferreira (marzo), Francisco Carmena (mayo), Natalia Tomás (julio), Antonio Moro (septiembre) y José Manuel Belmonte (noviembre)

Horario y dirección De martes a viernes de 17.00 a 20.30 horas y los sábados de 18.00 a 20.30 horas. El centro está en el Barrio Villapresente, 96. Reocín.

«Al principio costó mucho», recuerda Sampedro, que a base de trabajo ha logrado convertir el centro en un lugar único, tanto por su entorno como por las características de su sala, donde ya han expuesto reconocidos artistas como Alejandro Quincoces, Fernando Bermejo, Joaquín Besoy, Isabel Tapias, Eduardo Roncero. Pepa Jordana...

Desde el inicio tuvo claro que para consolidar el proyecto era imprescindible contar con creadores de calidad y con obras que mantuvieran un componente figurativo, más accesible en su opinión. Así comenzó a contactar con artistas que, aunque inicialmente mostraron sus reticencias, acabaron encantados con la experiencia.

Sampedro se encarga de todo: busca las exposiciones y habla con los artistas, monta las obras, coordina el transporte y la iluminación. Ahora, cuando el espacio ya es más conocido, le resulta más fácil atraer a grandes nombres. Agradece especialmente la implicación de los artistas con el lugar y la promoción que hacen del mismo en sus redes sociales y entre colegas. «Algunos que no conocían la sala contactan con quienes ya han expuesto y, tras escuchar su opinión, aceptan venir», señala orgulloso, mostrando mensajes de agradecimiento como el que le envió recientemente Diego Canca.

El responsable del centro subraya también el apoyo institucional que ha permitido consolidar el proyecto expositivo. Reconoce la importancia del respaldo del Ayuntamiento de Reocín y de las sucesivas concejalías de Cultura en el calendario expositivo, y dedica palabras de gratitud a Eva Cobo, concejal en anteriores legislaturas, por haber impulsado decisivamente la visibilidad del espacio.

Pese a ser la única persona que trabaja en la sala -además de abrir y cerrar sus puertas al público, informar a las visitas o de cuidar con mimo el reloj de la torre, entre otras tareas-, Sampedro habla de su labor con humildad. «Yo lo que quiero es que la gente venga y lo disfrute», insiste.

A punto de cerrar un año expositivo especialmente próspero en número de visitantes, muchos de ellos procedentes de comunidades como Madrid, Aragón o Asturias, el Espacio de Arte Contemporáneo cerrará sus puertas el próximo mes de diciembre hasta marzo de 2026, aunque no se descarta alguna exposición puntual en febrero. El calendario para esa próxima temporada ya está cerrado y, como ha venido haciendo hasta ahora, reunirá a artistas de distintas generaciones y estilos.

Lo abrirá Susana Ferreira, una artista comprometida con la fusión entre la arquitectura y la pintura. Sus obras se caracterizan por la exploración de luces y sombras que transforman el espacio e invitan al espectador a mirar por la ventana a través de la geometría, utilizando matices luminosos, sutiles raspaduras y veladuras sobre blancos y marrones oscuro. La artista llegará a Villapresente avalada por un buen número de premios como el Adour Bidasoa, el de Pintura en el Concurso Printemps Ducontenia (San Juan de Luz), o el Premio Centelles (Barcelona), entre otros.

Tras ella, en mayo del próximo año Francisco Carmena (Toledo, 1996) presentará su obra en esta misma sala. Se trata de es un artista visual cuyo trabajo gira en torno al ámbito de la ilustración, la pintura y la escultura. Con una raíz bastante distópica, el estilo de Francisco Carmena se inscribe dentro del movimiento conocido como Lowbrow o Nuevo Surrealismo. Ya en julio, la segoviana Natalia Tomás cuya obra pictórica se enmarca en el realismo contemporáneo; influenciada por los clásicos españoles del barroco y los intersiglos, sus pinturas son un reflejo de lo cotidiano y esa fuerte relación con la fotografía como instrumento referencial tan presente en nuestros días.

El Espacio de Arte Contemporáneo de Reocín recibirá en septiembre al cántabro Antonio Moro quien se dio a conocer dentro del expresionismo abstracto aunque desde hace años, también ha pintado figuración. José Manuel Belmonte, que hasta el pasado mes de octubre ha expuesto en el Centro Cultural Casa de Vacas en Madrid y que está considerado como uno de los grandes escultores figurativos de la España contemporánea, cerrará en noviembre de 2026 el año expositivo.

Tras casi dos décadas al frente del proyecto, Francisco Javier Sampedro hace balance de la gestión realizada hasta ahora: asegura haber aprendido a que el autor se reconozca en el montaje de la exposición y a valorar la obra como un todo y también que a la hora de montar una exposición hay que tener «intuición y sensibilidad»

Su entusiasmo sigue intacto: el mismo que, desde Villapresente, ha logrado convertir un antiguo colegio en un faro para el arte contemporáneo en Cantabria.