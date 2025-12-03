El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José María Goñi presenta hoy el libro dedicado a su abuela. Art & Paraula

«España está en deuda con las mujeres que han sido las grandes maltratadas»

José María Goñi rescata en 'La Española de Montmartre', que presenta hoy en el Ateneo, la vida oculta de Francisca Calpe, testigo y partícipe de la vanguardia parisina de la primera mitad del siglo XX

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

La mujer del cuadro mira hacia un lugar que no se ve. La cántabra María Blanchard la pintó en 1913, en uno de esos ... retratos que demuestran que fue una artística única. En el lienzo, una se sus grandes amiga Francisca Calpe, cuyo nombre quedó borrado del relato oficial y que regresa ahora al primer plano gracias a 'La Española de Montmartre' (Bookman Novela), la obra que José María Goñi, su nieto, presenta esta tarde en el Ateneo de Santander, a las 19.00 horas.

