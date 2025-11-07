El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ramón García Mateos ambienta en Cerralbo, su pueblo, un libro en el que se ilustra la infancia como la verdadera patria . Michael Thallium

Ramón García Mateos

Escritor
«Lo de la España Vaciada no es más que un cliché que se repite sin reflexión alguna»

El narrador y poeta salmantino presenta hoy en el Aula de Cultura de El Diario Montañés su última novela, 'Cuando el mundo se llamaba Cerralbo', premio de la Real Academia Española

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cerralbo, un pueblo de El Abadengo salmantino, es el escenario y a la vez el territorio mítico en el que transcurre la última novela de ... Ramón García Mateos (Salamanca, 1960), quien recrea no solo una época sino que pretende capturar la esencia de la España en blanco y negro, e ilustrar el concepto de la infancia como verdadera patria. Publicada por la editorial cántabra Valnera, 'Cuando el mundo se llamaba Cerralbo' ha recibido recientemente el XXII Premio Real Academia Española 2025 por «su maestría al recrear un mundo rural ya desaparecido, a través de los testimonios orales y por la recuperación del lenguaje». Un galardón prestigioso y que además se concede a obras ya publicadas, algo inusual en nuestro país. El libro se presentará hoy en el Ateneo, a las 19.30 horas, en un acto organizado por el Aula de Cultura de El Diario Montañés.

