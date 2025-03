Estela de Castro abre el programa de primavera del Casyc PHoto

Guillermo Balbona Santander Lunes, 24 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

«Mirar, sentir, respirar... propongo disparar menos y pensar más. Cuidar cada centímetro de esa porción del mundo que hemos elegido para realizar una imagen, para contar una historia, para crear un retrato». Tras este ideario visual está el ojo, la mirada y la cámara de Estela de Castro (Madrid, 1978), fotógrafa especializada en retratos que protagoniza la apertura del nuevo trimestre de actividades del Casyc Photo. El próximo 4 de abril, la retratista impartirá en las instalaciones del Espacio Pablo Hojas en la sede de la Fundación Caja Cantabria «una clase magistral, orientada al retrato y titulada 'Mirar, sentir, respirar'». En este taller invitará a observar la luz y a reflexionar sobre ella. En palabras de la propia fotógrafa: «Nuestra actitud es fundamental a la hora de retratar a alguien; un retrato no es solo una fotografía, es un encuentro con alguien al que debemos cuidar. Por otro lado, un retrato no es la fiel representación de esa persona, de su personalidad o de su forma de ser. Un retrato es la interpretación que hacemos de la persona a la que fotografiamos; no se trata solo de retratar parte de su alma, se trata de intentar dejar la nuestra en cada una de las fotografías que realizamos».

La clase magistral constará de una primera parte teórica en la que Estela de Castro hará un repaso por algunos de sus proyectos, contando su método de trabajo, los trucos que utiliza y un buen número de anécdotas. Hablará también de «los errores más comunes que solemos cometer a la hora de realizar un retrato y de cómo corregirlos». A continuación, llevará a cabo una sesión fotográfica en la que se practicará con la luz, la composición y el lenguaje corporal de las personas que posen Parte de la obra personal de Estela de Castro se encuentra fuertemente vinculada a la lucha por los derechos humanos y los derechos de los animales. En 2011 comienza el proyecto personal 'Fotógrafos' en el que retrata a los grandes maestros, fue expuesto en la sección oficial de PHotoEspaña 2014. Entre 2017 y 2019 desarrolla su proyecto ' Zoocosis', con el que retrata y denuncia el encierro que sufren los animales en el zoo. En 2017 crea y dirige 'PHES' (Fotografía Española Solidaria), proyecto de carácter social que, a través de la imagen y una serie de acciones, tiene como objetivo «ayudar en la problemática de la crisis migratoria». También ha desarrollado una dilatada carrera como docente. En 2019 recibía el encargo de realizar los retratos oficiales de los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.

En 2020 realiza su trabajo 'Resiliencia', que formó parte de un proyecto impulsado por Eduardo Nave, coeditado por la Fábrica y la Fundación Enaire. Asimismo, la serie documental 'Detrás del Instante', emitida en TVE, dedica un capítulo a su trayectoria como fotógrafa. En 2023 logra el primer premio al Mejor Libro de Arte del año por 'The Animals', editado por la Fábrica. El magisterio de Estela de Castro, con un número máximo de 15 alumnos, se impartirá en las aulas de Casyc PHoto en horario de 16.00 a 20.00 horas.