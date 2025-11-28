El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ilustración de la portada del libro que han publicado Juan Carlos De la Madrid y Christian Franco. DM

Un estudio replantea la transformación del cinematógrafo a partir del papel del público

Juan Carlos De la Madrid y Christian Franco presentan hoy en Gil su libro que rastrea la evolución del cine español entre 1896 y 1931

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:35

Comenta

La librería Gil acoge este tarde, a las 19.00 horas, la presentación del libro 'Historia del cine en España (El nacimiento de una industria ... cultural, 1896-1931)', publicado por Ediciones Shangrila y firmado por Juan Carlos De la Madrid y Christian Franco, actual director de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus. El acto, presentado por el investigador y profesor Antonio Santos, ofrece la oportunidad de asomarse a una obra que propone una mirada inédita sobre los primeros treinta años del cinematógrafo en este país. Una propuesta que, como resume De la Madrid, «no es una historia del cine español, sino una historia del cine en España», una precisión que marca desde el inicio el rumbo y la ambición de esta obra.

