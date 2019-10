«Los estudios revelan que hoy en día la creatividad es más necesaria que nunca» La directora ejecutiva del Centro Botín, Fátima Sánchez, destaca la importancia de este simposio internacional que explora formas nuevas de desarrollar la creatividad en todos los ámbitos. :: belén de benito El Centro Botín reúne desde el miércoles en Santander a los mejores expertos internacionales en creatividad en un encuentro pionero en el mundo. La gestora de la Fundación, Fátima Sánchez, cree esencial «implicar al público» GUILLERMO BALBONA Santander Domingo, 6 octubre 2019, 12:31

Se muestra convencida de que hay una mayor concienciación de que algo tan inherente al ser humano como las emociones y la creatividad deben forma parte del hecho y la vivencia cotidianas. «Cada vez somos más conscientes de que es necesario prestar atención a ambos factores para que las cosas vayan mejor». Fátima Sánchez, directora ejecutiva del Centro Botín, refiere las señas de identidad del Encuentro que la Fundación santanderina y la Universidad de Yale celebrarán desde el próximo miércoles en Santander.

Una cita en la que, durante tres jornadas, los mejores expertos del mundo en creatividad compartirán «los últimos hallazgos sobre la capacidad que tienen las artes en el desarrollo de la creatividad». El simposio, previsto en el edificio de Renzo Piano hasta el dia 11, se ha concebido como una iniciativa única que abordará «la importancia que tienen las artes en el desarrollo de la creatividad, generando así riqueza económica y social».

El comité científico, configurado por 42 expertos de diez países, está liderado por James C. Kaufman, presidente de la Asociación Estadounidense de Creatividad, y Zorana Ivcevic, investigadora del Yale Center for Emotional Intelligence. El foro, no obstante, se dirige a docentes, empresarios, psicólogos, personal sanitario, creativos y artistas. Fátima Sánchez que, desde los años noventa, ha desarrollado una amplia y diversa labor en proyectos y áreas de la institución santanderina, viene trabajando durante esta década en fomentar el desarrollo de la creatividad cotidiana y la inteligencia emocional a través de las artes.

«El trabajo consiste en analizar cómo cada exposición programada puede ayudar a la gente a mirar a su alrededor de forma diferente»

Más de 15 años de investigación de la Fundación Botín, los seis últimos en colaboración con la Universidad de Yale, numerosas publicaciones internacionales y programas aplicados y evaluados, han desembocado en este foro único, que Sánchez considera «un hito para el centro de arte y para la ciudad».

-¿Qué representa para la Fundación Botín este Encuentro?

-La consecución de uno de los objetivos del Centro Botín: ser un lugar de referencia para los expertos internacionales en el ámbito de las artes, las emociones y la creatividad. Más de 40 investigadores, expertos y profesionales del mundo del arte de 10 países se reunirán en el Centro Botín para compartir conocimientos, experiencias y reflexiones, pero por supuesto también incertidumbres y dificultades. Todo este aprendizaje nos servirá para seguir avanzando en la misión social del Centro Botín, que consiste en desarrollar la creatividad de todos los públicos a través de las artes.

-En síntesis, ¿qué pasos ha dado la Fundación Botín hasta llegar a este foro?

-Lo más importante son los más de 30 años de trabajo en el ámbito artístico y cultural, unidos a los últimos 15 investigando y vinculando poco a poco ese trabajo con la inteligencia emocional. Midiendo su impacto a través de evaluaciones científicas en el ámbito educativo y publicando 5 informes internacionales. Los últimos 6 años focalizamos la investigación con la Universidad de Yale en el desarrollo de la creatividad a través de las artes en todos los públicos. En ese tiempo hemos publicado otros dos informes internacionales, artículos científicos, evaluaciones de impacto... y por supuesto se ha abierto el Centro Botín, un centro de arte que pone en práctica todo lo aprendido en estas investigaciones, todo ello con el objetivo de generar riqueza y desarrollo.

-Realmente, ¿cuál es la verdadera influencia y función de las emociones en el proceso creativo?

-Primero es importante especificar que cuando hablamos de creatividad y proceso creativo no solo hablamos en términos artísticos. Hablamos de creatividad cotidiana y profesional, la que necesitamos para afrontar mejor los retos y dificultades que se nos presentan cada día.

Dicho esto, nuestro estado de ánimo (nuestras emociones) nos hacen mirar a nuestro alrededor de formas diferentes y estar más o menos motivados para ser creativos. Además, en el propio proceso creativo, afrontando un problema, las emociones pueden facilitarnos su resolución o hacer que fracasemos totalmente. Es una cuestión de cómo las gestionamos.

-La función sanadora del arte tiene sus detractores. ¿Cómo encauza este Encuentro un terreno ya de por sí delicado y que suele llevar a confusión?

-Desde la investigación científica. Las dos investigadoras que hablarán del impacto del arte en la salud, lo harán exponiendo y revisando la literatura científica que ya existe y cuyos resultados demuestran que participar en actividades artísticas mejora la salud mental y el bienestar. Además, se presentarán los primeros pasos dados en la colaboración del Centro Botín con el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. En este caso, el objetivo es desarrollar las habilidades emocionales y creativas de los profesionales del ámbito sanitario a través de las artes para ayudarles en los retos que plantea su ejercicio profesional.

«El foro será un hito importante que completará y reforzará todo lo realizado»

-¿Cree de verdad que en la actualidad en las aulas educativas se estimula el pensamiento creativo de los alumnos?

-Es difícil responder. Esto varía en función de la edad del alumnado (aulas de infantil, aulas de secundaria...), del contexto, etc. Sí puedo decir que creo que hay interés por hacer las cosas de forma diferente y se valora y entiende cada vez más la importancia de la creatividad en nuestra sociedad. El programa educativo de la Fundación Botín está apoyando al profesorado de 400 centros educativos en el desarrollo de las habilidades emocionales y creativas de su alumnado.

-¿Debería potenciarse una conexión cultural mayor entre el sistema educativo y proyectos y experiencias como las que promueve la Fundación?

-Creo que sí, y no solo en el sistema educativo, sino en la sociedad en general. Deberíamos conseguir que todos valoremos la importancia que tienen las artes para generar riqueza y desarrollo personal, social, económico, cultural... y, por tanto, que sean parte de nuestra vida cotidiana, no solo de forma puntual o como actividad de ocio.

-Desgrane por favor algunas de las principales tendencias y conclusiones alcanzadas hasta ahora en este proceso de trabajo previo.

-Hay muchas, y después de estos tres días de trabajo tendremos aún más. Siempre intentamos no quedarnos en la teoría sino trasladar todo lo aprendido a nuestra práctica diaria en el Centro Botín.. Por otra parte, diría que la conclusión más importante a la que hemos llegado hace ya mucho tiempo es a la convicción de que hoy en día la creatividad es más necesaria que nunca y, sin lugar a dudas, las artes y las emociones que éstas generan nos pueden ayudar a desarrollarla.

-Aunque ya hay convocatorias y actividades concretas, ¿de qué manera la Fundación potenciará esta experiencia en el futuro del Centro Botín?

-Este Encuentro tendrá dos impactos directos en el Centro Botín: por una parte, todos estos investigadores ya están en contacto con el trabajo que estamos haciendo y generaremos red con ellos para llegar a más; por otro lado, nuestra misión es a largo plazo y necesitamos seguir mejorando y creciendo en todos nuestros programas y actividades para intentar cumplirla, y estos aprendizajes nos serán de gran ayuda en este proceso.

-¿La institución ha planteado o planificado ya algún proyecto para desarrollar in situ?

-Trabajamos en este ámbito con todas las exposiciones, todas son magníficas y analizamos junto a los artistas cómo cada una de ellas pueden ayudar a la gente a mirar a su alrededor de forma diferente, que sean fuente de inspiración. Creamos actividades relacionadas con y en torno a las exposiciones, y trabajamos mucho también con las obras de la colección de la Fundación Botín y la sala de Retratos.

-¿Este Encuentro puede suponer un antes y un después para la Fundación y el Centro Botín?

-Será un hito importante que completará y reforzará todo lo realizado hasta el momento por la Fundación Botín en el ámbito artístico, formativo y del desarrollo de la creatividad, y nos permitirá continuar nuestra labor con más conocimiento y una red de expertos mayor.

-¿La gran paradoja y obstáculo radica en que ni los centros de trabajo ni muchos ámbitos de la sociedad facilitan los mimbres necesarios para abordar y abonar un terreno como el de las emociones y la creatividad?

-Creo que eso está cambiando. Las emociones y la creatividad son inherentes al ser humano y, por tanto, están siempre con nosotros, tanto en el trabajo como allá donde vayamos. Cada vez somos más conscientes de que es necesario prestar atención a ambos aspectos para que las cosas vayan mejor. En este encuentro se hablará precisamente de las emociones y la creatividad en el trabajo, en la educación, en las artes y su papel en el futuro, entre otros ámbitos.

-¿Qué sugeriría para despertar la curiosidad de alguien neófito o complemente ajeno a estos procesos?

-Pues precisamente en este Encuentro queremos implicar al público general para que puedan disfrutar y aprender de estos expertos internacionales. Para ello, tendremos dos conferencias abiertas al público en el auditorio (con recogida previa de entrada), que serán retransmitidas por la pantalla del anfiteatro los días 9 y 10. También podrán disfrutar de unos artefactos móviles que esas dos tardes estarán junto al Centro Botín, y en los que disfrutarán del cine, de la música, de la lectura y del teatro en un formato muy especial y muy creativo. Las propuestas son amplias en diferentes artes, para diferentes públicos y con diferente duración, se trata de elegir y probar.