Iñaki Rikarte, en el salón de actos de la Facultad de Medicina donde tuvieron lugar los primeros ensayos. Javier Cotera
Iñaki Rikarte | Director teatral

«Eurípides fue un revolucionario capaz de humanizar a un monstruo como Medea»

El artista, que ha versionado y está al frente de 'Medea', la obra que se estrena en el FIS el próximo miércoles, aborda el retrato de un mito «secuestrado por su dolor y por su orgullo»

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:16

Eurípides revolucionó el teatro haciendo un retrato muy humano de los antiguos héroes de la mitología clásica. Por primera vez, los llenó de dudas y ... de contradicciones, explica Iñaki Rikarte, autor de la adaptación y director de 'Medea' la obra que se estrenará en el Palacio de Festivales los próximos días 13 y 14, a las 20.00 horas, dentro de la programación del Festival Internacional de Santander (FIS). Con una larga trayectoria que ha pasado por diversas compañías y que ha sido premiada, entre otros galardones, con dos Max, un Talía y un Godot, el director aceptó el reto de la compañía cántabra La Machina de ponerse al frente de esta obra que, según él mismo subraya, le conmociona en cada ensayo. En uno de ellos hace un alto para atender a El Diario Montañés y desvelar algún detalle de un montaje que «muestra en toda su crudeza a un ser humano que razona mientras está secuestrado por su dolor y su orgullo».

